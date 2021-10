『For the 25th Anniversary』含むV6のライブコンテンツ8作品をAmazon Prime Videoにて22日より配信

人気グループ・V6が、2020年に開催した25周年配信ライブ『For the 25th Anniversary』ほかライブコンテンツ計8作品が、22日からAmazon Prime Videoにてプライム会員向けに配信スタートする。Prime Videoサイト内の特設ページ『V6 LIVE COLLECTION 2007~2020』にて視聴可能となる。

配信されるのは2007年から2017年の間に開催されたV6の全国ツアーを含む8作品。メンバーがアイディアを出し合い、歌唱、パフォーマンス、MC、演出などさまざまな部分にこだわり抜いたツアーで全国に熱狂を生んできたV6。現在、集大成ともいえる全国ツアー『LIVE TOUR V6 groove』を開催中の彼らが贈る厳選されたライブ映像を楽しむことができる。

このほど、配信を記念して『V6 LIVE COLLECTION 2007~2020』の特別キービジュアルが解禁。キービジュアルに使用されているカットは、デビュー25周年を迎えた2020年11月1日にV6の聖地・国立代々木競技場 第一体育館で行われた配信ライブ『For the 25th Anniversary』時のもの。25年という節目を迎えてもなお「いま」を楽しみ、「攻め」の姿勢を忘れないV6の珠玉のライブを自宅で体感することができる。

■『V6 LIVE COLLECTION 2007~2020』概要

配信作品一覧

『For the 25th Anniversary』(2020)

『LIVE TOUR 2017 The ONES』(2017)

『V6 LIVE TOUR 2015 -SINCE 1995~FOREVER-』(2015)

『V6 LIVE TOUR 2013 Oh! My! Goodness!』(2013)

『V6 live tour 2011 Sexy.Honey.Bunny!』(2011)

『V6 ASIA TOUR 2010 in JAPAN READY?』(2010)

『V6 LIVE TOUR 2008 VIBES』(2008)

『V6 LIVE TOUR 2007 Voyager -僕と僕らのあしたへ-』(2007)

