アニメ・ドラマ・映画で流れる音楽の“劇伴”を中心に活動する作曲家・澤野弘之氏が、12月22日に自身のオフィシャルファンクラブ内でピアノ演奏し公開してきた音源を初収録したピアノソロアルバム『scene』を発売することが決定した。

澤野氏は、『進撃の巨人』『機動戦士ガンダムUC』『プロメア』の大ヒットアニメ作品の音楽を担当。昨年『進撃の巨人』のサウンドトラックを組曲にし、レコーディング・撮影したミュージックビデオをYouTubeに公開し、世界中のファンを熱狂させた。中国の動画共有サイト「bilibili」ではチャンネル登録者数が135万人にのぼり、2019年には上海のメルセデスベンツアリーナにて単独公演を行い、1万人超を動員するなどグローバルに活躍している。

表題曲「scene」や本アルバム用に演奏したアニメ『青の祓魔師』のメドレー「pianoBLUE」、その他ドラマ『医龍 Team Medical Dragon』『魔王』や、アニメ『進撃の巨人』『機動戦士ガンダムUC』『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』『ギルティクラウン』など、自身が手掛けてきた作品を中心に、全19曲を収録する。

初回生産限定盤には、同じく澤野がこれまで手掛けてきたサウンドトラックをフィーチャーしたライブ『澤野弘之 LIVE【emU】2021』(2月開催)の映像が収録されたBlu-rayが同梱される。

9日には、アーティスト活動でもあるボーカルプロジェクトSawanoHiroyuki[nZk]として、『SawanoHiroyuki[nZk] LIVE 2021』を開催。8人のゲストボーカルを迎えTOKYO DOME CITY HALLにて実施される。

■CD収録内容

1:scene

2:Blue Dragon(ドラマ『医龍 Team Medical Dragon』より)

3:MOBILE SUIT GUNDAM UC-medley(『機動戦士ガンダムUC』より)

4:YouSeeBIGGIRL→Thanks AT(アニメ『進撃の巨人』より)

5:ΛSHES→Inferno(映画『プロメア』より)

6:LiVE/EViL(ドラマ『魔王』より)

7:IRYU Team Medical Dragon-medley(ドラマ『医龍 Team Medical Dragon』より)

8:κr0nё(アニメ『ギルティクラウン』より)

9:KABANERIOFTHEIRONFORTRESS(アニメ『甲鉄城のカバネリ』より)

10:RE:I AM MARIE(『機動戦士ガンダムUC』より)

11:from sunset to sunrise(ドラマ『タイヨウのうた』より)

12:WATER LIGHT(アニメ『戦国BASARA』より)

13:Ξ(『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』より)

14:Into the Sky(『機動戦士ガンダムUC』より)

15:Eri0ne$(アニメ『七つの大罪』より)

16:PIANO[-30k]-001

17:Call your name(アニメ『進撃の巨人』より)

18:pianoBLUE(アニメ『青の祓魔師』より)

19:Silent Night

関連キーワード 音楽