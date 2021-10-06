【J1名古屋スタメン】金眠泰が2戦ぶり先発復帰、森下龍矢はベンチスタート
2021年10月6日 17時17分
◇6日 ルヴァン杯準決勝第1戦 名古屋―FC東京（豊田スタジアム）
スターティングメンバーが発表され、名古屋グランパスは、DF金眠泰（キム・ミンテ、27）が公式戦2戦ぶりに復帰した。
金眠泰は9月26日のJ1大分戦（豊田ス）で負傷退場。3日の広島戦（Eスタ）ではベンチ外だった。広島戦で負傷し、後半開始から退いたDF森下龍矢（24）は、ベンチスタートとなった。
名古屋グランパス
GK ランゲラック
DF 中谷 進之介
DF 木本 恭生
DF 金 眠泰
DF 吉田 豊
DF 成瀬 竣平
MF 稲垣 祥
FW 柿谷 曜一朗
FW 相馬 勇紀
FW マテウス
FW 前田 直輝
FC東京
GK 波多野 豪
DF 中村 拓海
DF ブルーノウビニ
DF 森重 真人
DF 蓮川 壮大
MF 三田 啓貴
MF 青木 拓矢
MF 安部 柊斗
FW 渡辺 凌磨
FW 永井 謙佑
FW ディエゴオリベイラ
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