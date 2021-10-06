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【J1名古屋スタメン】金眠泰が2戦ぶり先発復帰、森下龍矢はベンチスタート

2021年10月6日 17時17分

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名古屋・金眠泰

名古屋・金眠泰

◇6日　ルヴァン杯準決勝第1戦　名古屋―FC東京（豊田スタジアム）
　スターティングメンバーが発表され、名古屋グランパスは、DF金眠泰（キム・ミンテ、27）が公式戦2戦ぶりに復帰した。
　金眠泰は9月26日のJ1大分戦（豊田ス）で負傷退場。3日の広島戦（Eスタ）ではベンチ外だった。広島戦で負傷し、後半開始から退いたDF森下龍矢（24）は、ベンチスタートとなった。
　名古屋グランパス
GK　ランゲラック
DF　中谷　進之介
DF　木本　恭生
DF　金　眠泰
DF　吉田　豊
DF　成瀬　竣平
MF　稲垣　祥
FW　柿谷　曜一朗
FW　相馬　勇紀
FW　マテウス
FW　前田　直輝
　FC東京
GK　波多野　豪
DF　中村　拓海
DF　ブルーノウビニ
DF　森重　真人
DF　蓮川　壮大
MF　三田　啓貴
MF　青木　拓矢
MF　安部　柊斗
FW　渡辺　凌磨
FW　永井　謙佑
FW　ディエゴオリベイラ　
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