『THIS IS IKU~CONGRATULATIONS~』開催

俳優・山崎育三郎がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『山崎育三郎のI AM 1936』(毎週土曜 後9:30)から生まれたライブイベント『THIS IS IKU』4回目のイベント『THIS IS IKU~CONGRATULATIONS~』が、来年1月22日に東京フォーラム ホールAで開催されることが決定した。

“山崎育三郎が考える究極のエンターテインメントショー”として、豪華ゲストと一夜限りのコラボレーション。18年、19年は同所、コロナ禍の開催となった昨年は、日本武道館での公演を成功させた。

4回目の開催となる今回のテーマは「CONGRATULATIONS」。山崎の記念すべき「36歳」の誕生日をお祝いする“プレミアムショー”を届ける。ゲストにはCHEMISTRY、3時のヒロイン、愛希れいかが出演する。

チケットは、6日の正午からイープラスで最速先行予約がスタート。今回の発表を受けて、山崎がコメントを寄せた。

■山崎育三郎

「THIS IS IKU~CONGRATULATIONS~」の開催が決定しました。「THIS IS IKU」と言えば、昨年は夢の日本武道館で開催させていただきましたが、これまで城田優さん、生田絵梨花さん、Toshlさん、水谷千恵子さん、超特急さん、ロバート・秋山竜次さん、森山直太朗さん、明日海りおさん、千鳥さん、JP さん、ジャンルを超えた豪華ゲストの皆さんとのコラボが実現し、感動的で特別なステージとなりました。

そして4回目となる今回の「THIS IS IKU」ですが、私、育三郎の36歳のバースデースペシャルということで、学生時代から大好きなアーティスト CHEMISTRYの堂珍嘉邦さん、川畑要さん、ミュージカル界のプリンセス、エリザベートで共演の愛希れいかさん、そしてオリジナル楽曲「僕のヒロインになってくれませんか? feat.3時のヒロイン」でコラボした3時のヒロインさんとついにステージでの初歌唱。もう、今から豪華ラインナップに興奮しています。一夜限りの夢のステージ、一緒に過ごしませんか? 会場でお待ちしています。

