テレビアニメ『恋は世界征服のあとで』（2022年放送）の追加キャストが発表された。氷結戦隊ジェラート5の総司令・ビッグジェラート博士を茶風林、秘密結社「ゲッコー」の首領・ボスラー大総統を杉田智和、「ゲッコー」幹部の一人カルバリンベアを安元洋貴が演じる。

同作は、「月刊少年マガジン」で2019年10月より連載がスタートした同名漫画が原作で、世界平和を目指すヒーロー戦隊「ジェラート5」のリーダー・相川不動と、世界征服を目論む秘密結社「ゲッコー」の戦闘員リーダー・禍原デス美が、仲間や世間を欺きながら内緒で禁断の交際をする物語。恋愛初心者のピュアな2人にはすべてが新しいことだらけで、バレたらそこで試合終了な禁断のラブコメが人気を博している。

■キャスト情報

相川不動（レッドジェラート）：小林裕介

禍原デス美（死神王女）：長谷川育美

王子野隼人（ブルージェラート）：興津和幸

神宮寺美咲（イエロージェラート）：稗田寧々

轟 大吾（グリーンジェラート）：間島淳司

有栖川ハル（ピンクジェラート）：日高里菜

魔島忌々（魔獣王女）：花澤香菜

黒百合凶子（鋼鉄王女）：金元寿子

宝条闇奈：佐倉綾音

ビッグジェラート博士：茶風林

ボスラー大総統：杉田智和

カルバリンベア：安元洋貴

ナレーション：立木文彦

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