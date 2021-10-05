【Girls Planet】第3回視聴者投票中間順位発表 シャオティン、ダヨン、江崎ひかる“初代”1位がTOP3
2021年10月5日 13時52分 (10月5日 14時05分更新)
グローバルガールズグループデビュープロジェクト『Girls Planet 999 ： 少女祭典』（毎週金曜 8：20 全12話／通称ガルプラ）の第9話が、1日にABEMAで日韓中同時、日本語字幕付きで無料放送され、第3回グローバル視聴者投票の中間順位発表が行われた。
現在、99人いた参加者は26人に。そして、3つ目のミッション「クリエーションミッション」の準備を進めている。今回のミッションでは、K（韓国）グループ、C（中国）グループ、J（日本）グループの比率がない4チームに分かれ、それぞれオリジナルの新曲でステージパフォーマンスを披露する。
このミッション後に発表される3回目の視聴者投票では、26人中上位17人が生存することに。18位から26位までの脱落した9人のうち、1人だけがマスター評価による「プラネットパス」で復活し、計18名が最終ステージに進出することができる。この18人はデビューメンバー9人が決定する10月22日の日韓中同時生放送のファイナルステージに立つ。
「クリエーションミッション」のステージを翌日に控えた参加者たちには、サプライスで中間順位が発表された。
■『第3回グローバル視聴者投票』中間発表順位
18位：チェン・シンウェイ（C）
17位：永井愛実（J）
16位：池間琉杏（J）
15位：ファン・シンチャオ（C）
14位：ウェン・ヂャ（C）
13位：ヒュニン・バヒエ（K）
12位：ソ・ヨンウン（K）
11位：カン・イェソ（K）
10位：フー・ヤーニン（C）
9位：野仲紗奈（J）
8位：キム・チェヒョン（K）
7位：スー・ルイチー（C）
6位：チェ・ユジン（K）
5位：川口ゆりな（J）
4位：坂本舞白（J）
3位：江崎ひかる（J）
2位：キム・ダヨン（K）
1位：シェン・シャオティン（C）
18位：チェン・シンウェイ（C）
17位：永井愛実（J）
16位：池間琉杏（J）
15位：ファン・シンチャオ（C）
14位：ウェン・ヂャ（C）
13位：ヒュニン・バヒエ（K）
12位：ソ・ヨンウン（K）
11位：カン・イェソ（K）
10位：フー・ヤーニン（C）
9位：野仲紗奈（J）
8位：キム・チェヒョン（K）
7位：スー・ルイチー（C）
6位：チェ・ユジン（K）
5位：川口ゆりな（J）
4位：坂本舞白（J）
3位：江崎ひかる（J）
2位：キム・ダヨン（K）
1位：シェン・シャオティン（C）
第2回視聴者投票結果から大きく顔ぶれが変わり、参加者たちは「順位の変動がすごい…」と顔を見合わせ、どよめいた。その中で、シグナルソング（番組テーマソング）『O.O.O（Over＆Over＆Over，オ.オ.オ）』の個人評価でキム・ダヨンと江崎ひかるがランクアップし、K、C、J1位となったシャオティン、ダヨン、江崎がTOP3を占める底力を発揮した。
8日放送の第10話では、「クリエーションミッション」が開幕する。
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【写真26点】韓国の人気メンバー、チェ・ユジンら初ミッションに挑む参加者たち
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