『Girls Planet 999 ： 少女祭典』『第3回グローバル視聴者投票』中間発表1位のシェン・シャオティン（左）と2位のキム・ダヨン（C）CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

グローバルガールズグループデビュープロジェクト『Girls Planet 999 ： 少女祭典』（毎週金曜 8：20 全12話／通称ガルプラ）の第9話が、1日にABEMAで日韓中同時、日本語字幕付きで無料放送され、第3回グローバル視聴者投票の中間順位発表が行われた。

現在、99人いた参加者は26人に。そして、3つ目のミッション「クリエーションミッション」の準備を進めている。今回のミッションでは、K（韓国）グループ、C（中国）グループ、J（日本）グループの比率がない4チームに分かれ、それぞれオリジナルの新曲でステージパフォーマンスを披露する。

このミッション後に発表される3回目の視聴者投票では、26人中上位17人が生存することに。18位から26位までの脱落した9人のうち、1人だけがマスター評価による「プラネットパス」で復活し、計18名が最終ステージに進出することができる。この18人はデビューメンバー9人が決定する10月22日の日韓中同時生放送のファイナルステージに立つ。

「クリエーションミッション」のステージを翌日に控えた参加者たちには、サプライスで中間順位が発表された。

■『第3回グローバル視聴者投票』中間発表順位

18位：チェン・シンウェイ（C）

17位：永井愛実（J）

16位：池間琉杏（J）

15位：ファン・シンチャオ（C）

14位：ウェン・ヂャ（C）

13位：ヒュニン・バヒエ（K）

12位：ソ・ヨンウン（K）

11位：カン・イェソ（K）

10位：フー・ヤーニン（C）

9位：野仲紗奈（J）

8位：キム・チェヒョン（K）

7位：スー・ルイチー（C）

6位：チェ・ユジン（K）

5位：川口ゆりな（J）

4位：坂本舞白（J）

3位：江崎ひかる（J）

2位：キム・ダヨン（K）

1位：シェン・シャオティン（C）

第2回視聴者投票結果から大きく顔ぶれが変わり、参加者たちは「順位の変動がすごい…」と顔を見合わせ、どよめいた。その中で、シグナルソング（番組テーマソング）『O.O.O（Over＆Over＆Over，オ.オ.オ）』の個人評価でキム・ダヨンと江崎ひかるがランクアップし、K、C、J1位となったシャオティン、ダヨン、江崎がTOP3を占める底力を発揮した。

8日放送の第10話では、「クリエーションミッション」が開幕する。

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