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【Girls Planet】第3回視聴者投票中間順位発表　シャオティン、ダヨン、江崎ひかる“初代”1位がTOP3

2021年10月5日 13時52分 (10月5日 14時05分更新)
『Girls Planet 999 ： 少女祭典』『第3回グローバル視聴者投票』中間発表1位のシェン・シャオティン（左）と2位のキム・ダヨン（C）CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

『Girls Planet 999 ： 少女祭典』『第3回グローバル視聴者投票』中間発表1位のシェン・シャオティン（左）と2位のキム・ダヨン（C）CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

　グローバルガールズグループデビュープロジェクト『Girls Planet 999 ： 少女祭典』（毎週金曜　8：20　全12話／通称ガルプラ）の第9話が、1日にABEMAで日韓中同時、日本語字幕付きで無料放送され、第3回グローバル視聴者投票の中間順位発表が行われた。
【写真】中間発表で江崎ひかる、坂本舞白、川口ゆりな、野仲紗奈がTOP9入り
　現在、99人いた参加者は26人に。そして、3つ目のミッション「クリエーションミッション」の準備を進めている。今回のミッションでは、K（韓国）グループ、C（中国）グループ、J（日本）グループの比率がない4チームに分かれ、それぞれオリジナルの新曲でステージパフォーマンスを披露する。
　このミッション後に発表される3回目の視聴者投票では、26人中上位17人が生存することに。18位から26位までの脱落した9人のうち、1人だけがマスター評価による「プラネットパス」で復活し、計18名が最終ステージに進出することができる。この18人はデビューメンバー9人が決定する10月22日の日韓中同時生放送のファイナルステージに立つ。
　「クリエーションミッション」のステージを翌日に控えた参加者たちには、サプライスで中間順位が発表された。
■『第3回グローバル視聴者投票』中間発表順位
18位：チェン・シンウェイ（C）
17位：永井愛実（J）
16位：池間琉杏（J）
15位：ファン・シンチャオ（C）
14位：ウェン・ヂャ（C）
13位：ヒュニン・バヒエ（K）
12位：ソ・ヨンウン（K）
11位：カン・イェソ（K）
10位：フー・ヤーニン（C）
9位：野仲紗奈（J）
8位：キム・チェヒョン（K）
7位：スー・ルイチー（C）
6位：チェ・ユジン（K）
5位：川口ゆりな（J）
4位：坂本舞白（J）
3位：江崎ひかる（J）
2位：キム・ダヨン（K）
1位：シェン・シャオティン（C）
第2回視聴者投票結果から大きく顔ぶれが変わり、参加者たちは「順位の変動がすごい…」と顔を見合わせ、どよめいた。その中で、シグナルソング（番組テーマソング）『O.O.O（Over＆Over＆Over，オ.オ.オ）』の個人評価でキム・ダヨンと江崎ひかるがランクアップし、K、C、J1位となったシャオティン、ダヨン、江崎がTOP3を占める底力を発揮した。
　8日放送の第10話では、「クリエーションミッション」が開幕する。
【ガルプラ】第2回視聴者投票結果発表　生存者27人＆新TOP9決定　実力者の脱落も
【ガルプラ】坂本舞白が“盟友”ITZY曲で圧巻の勝利　次回脱落者発表54人→27人に
【写真19点】初のグルーバル視聴者投票で個人投票TOP9のソロカット
【写真26点】韓国の人気メンバー、チェ・ユジンら初ミッションに挑む参加者たち
【写真17点】ハーフツインで登場しギャップで魅了した江崎ひかる 第6話より

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