Snow Man『Snow Mania S1』(エイベックス・トラックス／9月29日発売)

Snow Manの1stアルバム『Snow Mania S1』(スノーマニアエスワン)が、初週84.1万枚を売り上げ、10月5日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

初週売上84.1万枚は、「週間アルバムランキング」の今年度【※1】最高初週売上枚数【※2】。また、これは令和【※3】最高となる「1stアルバムの初週売上枚数」【※4】となり、男性アーティストによる「1stアルバムの初週売上枚数」【※5】では歴代2位を記録した。

本作は、Snow Manのさまざまな魅力が感じられる楽曲を詰め込み、リスナーを虜=Maniaにすることを目指した1stアルバム。「オリコン上半期ランキング2021 作品別売上数部門」【※6】の「シングルランキング」で1位となった「Grandeur」や、「D.D.」【※7】「KISSIN’ MY LIPS」「HELLO HELLO」などの既発曲が収録されているほか、メンバー・岩本照が振付を担当した「EVOLUTION」などの新曲も収められている。

また、＜初回盤A＞にはJr.時代の楽曲の一部、＜初回盤B＞には3組に分かれたユニット曲、＜通常版＞にはボイスドラマ、がそれぞれ収録されることも話題となった。なお、Snow Manは「オリコン上半期ランキング2021 アーティスト別セールス部門」【※6】の「トータルランキング」で1位を獲得している。

【※1】今年度は、「2020/12/28付」よりスタート

【※2】「オリコン週間アルバムランキング」の今年度最高初週売上枚数(～10/4付)は、BTS『BTS, THE BEST』の78.2万枚（2021/6/28付）

【※3】令和は、「2019/5/13付」から集計対象

【※4】1stアルバムの令和最高初週売上枚数(～10/4付)は、King & Prince『King & Prince』46.8万枚（2019/7/1付）

【※5】男性アーティストによる「1stアルバムの初週売上枚数」記録／1位：CHEMISTRY『The Way We Are』114.3万枚（2001/11/19付）、2位：Snow Man『Snow Mania S1』84.1万枚（2021/10/11付）、3位：KAT-TUN『Best of KAT-TUN』55.7万枚（2006/4/3付）

【※6】集計期間：2020/12/28付〜2021/6/21付（実質集計期間：2020年12月14日〜2021年6月13日）

【※7】「Imitation Rain／D.D.」は「SixTONES vs Snow Man」名義でのリリース作品

＜クレジット：オリコン調べ(10/11付：集計期間：9月27日〜10月3日)＞

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