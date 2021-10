『Who is Princess? -Girls Group Debut Survival Program-』が10・5より配信スタート(C)WIP Project

13歳~19歳の日本人練習生15人がガールズグループデビューを目指すサバイバルプログラムの冠番組『Who is Princess? -Girls Group Debut Survival Program-』(毎週火曜 深0:59)が、5日から日本テレビでスタートする。少女たちを見守るホスト役は、西川貴教が務める。

『Who is Princess?』(通称フープリ)は、芸能事務所FNCエンターテインメントに所属する15人の日本人練習生たちが、さまざまなミッションを乗り越え、世界で活躍する「美しくクールで高いパフォーマンスを誇るガールクラッシュグループ」のデビューメンバーの座を争う。デビューできるのは15人のうち5人だけで、4ヶ月にわたる厳しいバトルが始まる。

この番組の概要は、9月19日放送の日本テレビ『シューイチ』(毎週日曜 前7:30)で解禁となり、デビューを目指す15人の練習生と、番組のテーマソング「FUN」のMVが初公開された。

10月5日からの本格スタートに先駆け、3日放送の『シューイチ』では、初回のダイジェスト特集をオンエア。Huluでは同放送で届けられなかった舞台裏も含む『Who is Princess?完全版』の配信がスタートしている。

初回で明らかになるのが2つの試練。1つは「組み分け」で、15人はデビューに近い「PRINCESS組」と、脱落候補の「CHALLENGER組」に振り分けられる。各ミッションで入れ替えも生じ、「PRINCESS組」になったからといって安心はできないという。

もう1つは、練習生たち厳しく導くその道のエキスパート、「鬼コーチ」の存在。「Mission 1」の「ボーイズグループバトル」では、TWICEや少女時代の振り付けも手掛けるダンス界のカリスマ、べ・ウンギョンが登場する。鬼コーチはテーマソング「FUN」のMV撮影現場で15人のダンスをチェック。「PRINCESS組」と「CHALLENGER組」に振り分けた。

「PRINCESS組」はStray Kidsの「Back Door」に挑むが、冒頭のアクロバティックなパフォーマンスがうまくいかず、鬼コーチに厳しい評価を下される。一方の「CHALLENGER組」は、K-POPアーティストのバックダンサー経験もあるメンバーを中心に、NCT 127の「Kick It」にチャレンジする。

ボーイズグループ楽曲のカバーダンスは難易度が高く、パワーも必要だが、べ・ウンギョンは「表現力が大事。どんなポジションでも自分をアピールできる力を見る」と語る。この「Mission 1」では早くも1人が脱落する。

初回から涙あり、逆転劇ありの大波乱。「鬼コーチ」の登場に『シューイチ』レギュラーのKAT-TUN中丸雄一は、「まさに鬼コーチ。ハッパをかけるのがお上手。研修時代にはよくあることです。でも、あのパフォーマンスは……」と、アイドルとしての経験談を交え感想を語って盛り上がった。

『Who is Princess? -Girls Group Debut Survival Program-』は、動画配信サービス『GYAO!』、『SoftBank VRSQUARE』、全世界を対象としたグローバルファンコミュニティプラットフォーム『Weverse』でも5日から毎週火曜に配信予定。その他にも、中国、タイ、香港、インドネシア、マレーシア、ミャンマーを中心とした国や地域での配信が決定しており、海外の視聴者もリアルタイムで番組を楽める。これらは全て、初回から最終回まで順次アーカイブを視聴できる。

現在、YouTubeチャンネルでは、テーマソング「FUN」MV、ソロバージョン、DANCE PRACTICEバージョン、RELAY DANCEバージョンに加え、15人のソロインタビューが公開されている。

■『Who is Princess? -Girls Group Debut Survival Program-』国内放送&配信

・日本テレビ系「シューイチ」:10月3日(日)午前7時30分~ ※毎週日曜放送

・Hulu『Who is Princess?』完全版:10月3日(日)独占配信開始

・日本テレビ『Who is Princess?』冠番組:10月5日(火)深夜0時59分~放送開始

・Yahoo!JAPAN無料動画配信サービス「GYAO!」10月5日(火)本編配信開始

・SoftBank「VR SQUARE」:10月5日(火)配信開始

