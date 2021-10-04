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台湾防空圏に中国軍５２機進入 圧力強化、１日の最多更新
【台北共同】台湾国防部（国防省）は４日、中国軍の戦闘機など５２機が同日の日中に台湾の防空識別圏に進入...
10月4日
仏紙「安倍氏が陰で支配」 岸田新首相選出と新内閣発足で
【パリ共同】岸田文雄新首相選出と新内閣発足について、４日付のフランスの経済紙レゼコーは「安倍晋三元首...
伊でプチデモン氏の身柄審理 スペイン・カタルーニャ独立派
【ローマ共同】イタリア西部サルデーニャ島の裁判所は４日、スペイン北東部カタルーニャ自治州独立派で、ス...
中国・習主席が岸田首相に祝電 「対話強化し信頼関係を」
【北京共同】中国の習近平国家主席は４日、岸田文雄首相に祝電を送り、「対話や意思疎通を強化し、相互信頼...
韓国・文大統領「共に努力を」 岸田新首相に書簡、改善は困難か
【ソウル共同】日韓関係の悪化が続く中、韓国は関係改善に向けた努力を続ける方針だ。大統領府は来年５月に...
ミャンマー 特使派遣拒む ＡＳＥＡＮ外相会議
【シンガポール共同】東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）は４日、オンライン形式で外相会議を開いた。クーデ...