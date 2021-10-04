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【LIVE中継】岸田新首相が記者会見

2021年10月4日 20時21分 (10月4日 21時03分更新)

　自民党の岸田文雄総裁が4日、衆参両院本会議で第100代首相に選出された。午後9時から首相官邸で記者会見。(代表撮影)

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