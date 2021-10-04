BTS『2021TMA』4回連続大賞＆5冠達成 SUPER JUNIORも3冠で健在証明
2021年10月4日 12時25分 (10月4日 14時06分更新)
韓国の7人組グループ・BTSが、2日に開催された韓国の音楽授賞式『2021 THE FACT MUSIC AWARDS』で、4連続大賞をはじめ5冠を達成し、自分たちが持つ昨年の“TMA 4冠王”の記録を更新した。
BTSが受賞したのは大賞のほか、全世界のリスナーに最も多くの愛を受けた「リスナーズチョイス賞」、「今年のアーティスト賞」、「U +アイドルLive人気賞」、最高の歌手に与えられる「FAN N STAR最多得票賞 歌手部門」。
また、SUPER JUNIORは、グローバルファンに愛された「Worldwide Icon」だけでなく、「今年のアーティスト賞」、「FAN N STARチョイス賞」まで3冠王に輝き、健在さを証明。SEVENTEENも特別賞を受賞した。
「今年のアーティスト賞」はBTS、SUPER JUNIOR、SEVENTEENをはじめOH MY GIRL、ITZY、ASTRO、カン・ダニエル、Stray Kids、THE BOYZ、ATEEZ、Brave Girls、ENHYPENのほか、コメント出演となったTOMORROW X TOGETHERまで13アーティストが選定された。
レッドカーペットから授賞式、パフォーマンスまで約４時間、Huluで独占配信中。
●『2021 THE FACT MUSIC AWARDS』受賞・パフォーマンス内容
＜受賞＞
■大賞
BTS
■今年のアーティスト
BTS
ITZY
SEVENTEEN
OH MY GIRL
ASTRO
TOMORROW X TOGETHER ※コメント映像出演
SUPER JUNIOR
カン・ダニエル
Stray Kids
THE BOYZ
ATEEZ
Brave Girls
ENHYPEN
■リスナーズ チョイス
BTS
Worldwide Icon
SUPER JUNIOR
World Best Performer
SEVENTEEN
Next Leader
STAYC
Hottest
Weeekly
CRAVITY
■U+アイドルLive 人気賞
BTS
■FAN N STAR 最多得票賞 個人部門
ファン・チヨル
■FAN N STAR 最多得票賞 歌手部門
BTS
■FAN N STAR 最多得票賞 男性トロット部門
イム・ヨンウン
■FAN N STAR 最多得票賞 女性トロット部門
チョン・ユジン ※コメント映像出演
■FAN N STARチョイス 個人部門
ファン・チヨル
■FAN N STARチョイス 歌手部門
SUPER JUNIOR
■FAN N STAR トロット人気賞
イム・ヨンウン
■FAN N STAR 最高ADs.賞
イム・ヨンウン
＜受賞＞
■大賞
BTS
■今年のアーティスト
BTS
ITZY
SEVENTEEN
OH MY GIRL
ASTRO
TOMORROW X TOGETHER ※コメント映像出演
SUPER JUNIOR
カン・ダニエル
Stray Kids
THE BOYZ
ATEEZ
Brave Girls
ENHYPEN
■リスナーズ チョイス
BTS
Worldwide Icon
SUPER JUNIOR
World Best Performer
SEVENTEEN
Next Leader
STAYC
Hottest
Weeekly
CRAVITY
■U+アイドルLive 人気賞
BTS
■FAN N STAR 最多得票賞 個人部門
ファン・チヨル
■FAN N STAR 最多得票賞 歌手部門
BTS
■FAN N STAR 最多得票賞 男性トロット部門
イム・ヨンウン
■FAN N STAR 最多得票賞 女性トロット部門
チョン・ユジン ※コメント映像出演
■FAN N STARチョイス 個人部門
ファン・チヨル
■FAN N STARチョイス 歌手部門
SUPER JUNIOR
■FAN N STAR トロット人気賞
イム・ヨンウン
■FAN N STAR 最高ADs.賞
イム・ヨンウン
＜パフォーマンス＞BTS
「Boy With Luv」
「Butter」
「Permission To Dance」
SEVENTEEN
「Ready to love」
「Anyone」
ITZY
「In the morning」
「Sorry Not Sorry」
「LOCO」
Stray Kids
「SURFIN」 *Unit#1(Lee Know/Changbin/Felix)
「GONE AWAY」 *Unit#2(HAN/Seungmin /I.N)
「Red Lights」 *Unit#3(Bang Chan/Hyunjin)
「Thunderous」
ファン・チヨル
「Two Letters」
「Too Late」
OH MY GIRL
「Quest」
「Dun Dun Dance」
ASTRO
「ONE」
「After Midnight」
イム・ヨンウン
「My Starry Love」
「Trust In Me」
SUPER JUNIOR
「House Party」
「Black Suit」
「Devil」
カン・ダニエル
「PARANOIA」
THE BOYZ
「THRILL RIDE」
CRAVITY
「Gas Pedal」
「VENI VIDI VICI」
Weeekly
「Holiday Party」
「After School」
ATEEZ
「I'm The One」
「Eternal Sunshine」
「Deja Vu」
STAYC
「STEREOTYPE」
「ASAP」
ENHYPEN
「FEVER」
「Drunk-Dazed」
Brave Girls
「Rollin'」
「Chi Mat Ba Ram」
「Boy With Luv」
「Butter」
「Permission To Dance」
SEVENTEEN
「Ready to love」
「Anyone」
ITZY
「In the morning」
「Sorry Not Sorry」
「LOCO」
Stray Kids
「SURFIN」 *Unit#1(Lee Know/Changbin/Felix)
「GONE AWAY」 *Unit#2(HAN/Seungmin /I.N)
「Red Lights」 *Unit#3(Bang Chan/Hyunjin)
「Thunderous」
ファン・チヨル
「Two Letters」
「Too Late」
OH MY GIRL
「Quest」
「Dun Dun Dance」
ASTRO
「ONE」
「After Midnight」
イム・ヨンウン
「My Starry Love」
「Trust In Me」
SUPER JUNIOR
「House Party」
「Black Suit」
「Devil」
カン・ダニエル
「PARANOIA」
THE BOYZ
「THRILL RIDE」
CRAVITY
「Gas Pedal」
「VENI VIDI VICI」
Weeekly
「Holiday Party」
「After School」
ATEEZ
「I'm The One」
「Eternal Sunshine」
「Deja Vu」
STAYC
「STEREOTYPE」
「ASAP」
ENHYPEN
「FEVER」
「Drunk-Dazed」
Brave Girls
「Rollin'」
「Chi Mat Ba Ram」
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