『2021 THE FACT MUSIC AWARDS』で5冠を達成したBTS(C)2021 THE FACT & FANN STAR All rights reserved.

韓国の7人組グループ・BTSが、2日に開催された韓国の音楽授賞式『2021 THE FACT MUSIC AWARDS』で、4連続大賞をはじめ5冠を達成し、自分たちが持つ昨年の“TMA 4冠王”の記録を更新した。

BTSが受賞したのは大賞のほか、全世界のリスナーに最も多くの愛を受けた「リスナーズチョイス賞」、「今年のアーティスト賞」、「U +アイドルLive人気賞」、最高の歌手に与えられる「FAN N STAR最多得票賞 歌手部門」。

また、SUPER JUNIORは、グローバルファンに愛された「Worldwide Icon」だけでなく、「今年のアーティスト賞」、「FAN N STARチョイス賞」まで3冠王に輝き、健在さを証明。SEVENTEENも特別賞を受賞した。

「今年のアーティスト賞」はBTS、SUPER JUNIOR、SEVENTEENをはじめOH MY GIRL、ITZY、ASTRO、カン・ダニエル、Stray Kids、THE BOYZ、ATEEZ、Brave Girls、ENHYPENのほか、コメント出演となったTOMORROW X TOGETHERまで13アーティストが選定された。

レッドカーペットから授賞式、パフォーマンスまで約4時間、Huluで独占配信中。

●『2021 THE FACT MUSIC AWARDS』受賞・パフォーマンス内容

<受賞>

■大賞

BTS

■今年のアーティスト

BTS

ITZY

SEVENTEEN

OH MY GIRL

ASTRO

TOMORROW X TOGETHER ※コメント映像出演

SUPER JUNIOR

カン・ダニエル

Stray Kids

THE BOYZ

ATEEZ

Brave Girls

ENHYPEN

■リスナーズ チョイス

BTS

Worldwide Icon

SUPER JUNIOR

World Best Performer

SEVENTEEN

Next Leader

STAYC

Hottest

Weeekly

CRAVITY

■U+アイドルLive 人気賞

BTS

■FAN N STAR 最多得票賞 個人部門

ファン・チヨル

■FAN N STAR 最多得票賞 歌手部門

BTS

■FAN N STAR 最多得票賞 男性トロット部門

イム・ヨンウン

■FAN N STAR 最多得票賞 女性トロット部門

チョン・ユジン ※コメント映像出演

■FAN N STARチョイス 個人部門

ファン・チヨル

■FAN N STARチョイス 歌手部門

SUPER JUNIOR

■FAN N STAR トロット人気賞

イム・ヨンウン

■FAN N STAR 最高ADs.賞

イム・ヨンウン

<パフォーマンス>BTS

「Boy With Luv」

「Butter」

「Permission To Dance」

SEVENTEEN

「Ready to love」

「Anyone」

ITZY

「In the morning」

「Sorry Not Sorry」

「LOCO」

Stray Kids

「SURFIN」 *Unit#1(Lee Know/Changbin/Felix)

「GONE AWAY」 *Unit#2(HAN/Seungmin /I.N)

「Red Lights」 *Unit#3(Bang Chan/Hyunjin)

「Thunderous」

ファン・チヨル

「Two Letters」

「Too Late」

OH MY GIRL

「Quest」

「Dun Dun Dance」

ASTRO

「ONE」

「After Midnight」

イム・ヨンウン

「My Starry Love」

「Trust In Me」

SUPER JUNIOR

「House Party」

「Black Suit」

「Devil」

カン・ダニエル

「PARANOIA」

THE BOYZ

「THRILL RIDE」

CRAVITY

「Gas Pedal」

「VENI VIDI VICI」

Weeekly

「Holiday Party」

「After School」

ATEEZ

「I'm The One」

「Eternal Sunshine」

「Deja Vu」

STAYC

「STEREOTYPE」

「ASAP」

ENHYPEN

「FEVER」

「Drunk-Dazed」

Brave Girls

「Rollin'」

「Chi Mat Ba Ram」

関連キーワード 音楽