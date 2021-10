Hey! Say! JUMP ニューシングル「Sing-along」の発売が決定

人気グループ・Hey! Say! JUMPのニューシングル「Sing-along」が、11月24日にリリースされることが決定した。デビュー15周年イヤー第1弾となる今作は、今月テレビ朝日系にて放送される「世界体操・世界新体操2021」テーマソングに決定した。

表題曲「Sing-along」は、悩んだり傷ついたりしながらも全力で生きるすべての人へ、“せーの”で魔法をかけるようなエールソング。振付は、今年も『世界体操・世界新体操』のプレゼンターを務めるメンバーの知念侑李が初めて担当。老若男女みんなで歌って踊れる楽曲となっている。

通常盤には、10日からスタートする伊野尾慧主演ドラマ『WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 准教授・高槻彰良の推察 Season2』(毎週日曜 後11:00)主題歌「Break The Wall」も収録。ほかに「モノローグ」「ハロー・メロディ」も収められる。

初回限定盤1の付属DVD/Blu-rayには、表題曲のミュージックビデオとメイキングを収録。初回限定盤Bのカップリング曲として、知念侑李と有岡大貴が作詞作曲に参加した「ASAP!」が収められるほか、付属DVD/Blu-rayには表題曲の「Dance-along Ver.」や「Go for it! Ver.」、「Short Video Clip Solo Edition」、「Break The Wall」MVも盛り込まれる。

