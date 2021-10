優れたゲーム作品を表彰する『日本ゲーム大賞2021』年間作品部門の受賞作品が2日、発表され、大賞に『Ghost of Tsushima』、『モンスターハンターライズ』が選出され、W受賞を果たした。

■以下、主な受賞結果

<経済産業大臣賞>

シブサワ・コウ

<グローバル賞 日本作品部門>

あつまれ どうぶつの森

<グローバル賞 海外作品部門>

コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォー

<ベストセールス賞>

桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~

<ゲームデザイナーズ大賞>

マリオカート ライブ ホームサーキット

<優秀賞>

バイオハザード RE:3

ファイナルファンタジーVII リメイク

The Last of Us Part II(ラスト・オブ・アス パートII)

Ghost of Tsushima(ゴーストオブ ツシマ)

原神

天穂のサクナヒメ

桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~

バディミッション BOND

ウマ娘 プリティーダービー

モンスターハンターライズ

<大賞>

Ghost of Tsushima(ゴースト・オブ・ツシマ)

モンスターハンターライズ

