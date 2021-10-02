『日本ゲーム大賞2021』ゴーストオブツシマ＆モンハンライズがW受賞
2021年10月2日 19時56分 (10月2日 20時06分更新)
優れたゲーム作品を表彰する『日本ゲーム大賞2021』年間作品部門の受賞作品が2日、発表され、大賞に『Ghost of Tsushima』、『モンスターハンターライズ』が選出され、W受賞を果たした。
■以下、主な受賞結果
＜経済産業大臣賞＞
シブサワ・コウ
シブサワ・コウ
＜グローバル賞 日本作品部門＞
あつまれ どうぶつの森
あつまれ どうぶつの森
＜グローバル賞 海外作品部門＞
コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォー
コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォー
＜ベストセールス賞＞
桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～
桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～
＜ゲームデザイナーズ大賞＞
マリオカート ライブ ホームサーキット
マリオカート ライブ ホームサーキット
＜優秀賞＞
バイオハザード RE:3
ファイナルファンタジーVII リメイク
The Last of Us Part II（ラスト・オブ・アス パートII）
Ghost of Tsushima（ゴーストオブ ツシマ）
原神
天穂のサクナヒメ
桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～
バディミッション BOND
ウマ娘 プリティーダービー
モンスターハンターライズ
バイオハザード RE:3
ファイナルファンタジーVII リメイク
The Last of Us Part II（ラスト・オブ・アス パートII）
Ghost of Tsushima（ゴーストオブ ツシマ）
原神
天穂のサクナヒメ
桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～
バディミッション BOND
ウマ娘 プリティーダービー
モンスターハンターライズ
＜大賞＞
Ghost of Tsushima（ゴースト・オブ・ツシマ）
モンスターハンターライズ
Ghost of Tsushima（ゴースト・オブ・ツシマ）
モンスターハンターライズ
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