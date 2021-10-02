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フィジー南西沖でＭ７・３　５００キロ、津波警報なし

2021年10月2日 16時47分 (10月2日 17時03分更新)
　【シドニー共同】米地質調査所（ＵＳＧＳ）によると、南太平洋の島国フィジーから南西数百キロの海域で２日午後６時２９分（日本時間同３時２９分）ごろ、マグニチュード（Ｍ）７・３の地震があった。津波警報は出ていない。
　震源は首都スバから南西に約５００キロ。震源の深さは５３５・８キロ。

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