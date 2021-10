11月9日(火)〜11月10日(水)の2日間、2021年冬以降の配信作品を一挙に発表する「Netflix Festival Japan 2021」オンラインで開催

動画配信サービス「Netflix」は、11月9日(火)〜11月10日(水)の2日間、2021年冬以降の配信作品を一挙に発表する「Netflix Festival Japan 2021」をオンラインで開催する。新作情報の発表のほか、Netflix作品に関わる国内外のクリエイター、出演俳優・声優が集結し、アニメ及び実写作品の多彩なラインナップを紹介する。

Netflixは2015年9月に日本でサービスを開始してから6年、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』『ペーパー・ハウス』『愛の不時着』といった世界各国の実写作品、また近年『全裸監督』や『今際の国のアリス』などの日本の実写作品、『DEVILMAN crybaby』『バキ』『リラックマとカオルさん』といったさまざまなジャンルのアニメ作品などを配信し、話題を集めてきた。

今回のイベントでは、大作揃いの海外作品、日本発の実写作品とアニメ作品から、映画、シリーズ、ノンフィクションなどあらゆるジャンルの作品を一挙紹介し、Netflixならではの新しいエンターテイメントをアピールする。

開催初日となる11月9日(火)は、アニメDay。年末年始に楽しみたい、2021年10月から12月に配信予定の『極主夫道』『スーパー・クルックス』『アグレッシブ烈子』から、新シーズンの配信が待ち望まれている『ULTRAMAN』『攻殻機動隊SAC_2045』『終末のワルキューレ』『リラックマと遊園地』も紹介予定。そのほかにも、『スプリガン』『テルマエ・ロマエ ノヴァエ』『雨を告げる漂流団地』などシリーズ作品から映画まで2022年に楽しみたい作品とともに、新作発表やアート、PV解禁など、最新のネトフリアニメの情報をメガ盛りでお届け。

2日目の11月10日(水)は、ライブアクションDay。2021年11月以降から配信となるNetflix映画『ボクたちはみんな大人になれなかった』『浅草キッド』、2022年配信予定作品からは、Netflixシリーズ『新聞記者』『金魚妻』『ヒヤマケンタロウの妊娠』『First Love 初恋』、Netflix映画『桜のような僕の恋人』、そしてノンフィクションでは世界中で人気を博したリアリティショーの日本版となる『ラブ・イズ・ブラインド JAPAN』、ONE OK ROCK配信ライブの魅力に迫る『Flip a Coin -ONE OK ROCK Documentary-』などを紹介する。

また、近日配信作品の監督と出演者が登壇し、各作品の魅力を語るトークセッションも実施。海外からは、話題のアクション超大作映画『レッド・ノーティス』のドウェイン・ジョンソン、ローソン・マーシャル・サーバー監督の特別映像、『ブルーズド ~打ちのめされても~』で監督デビューをしたハル・ベリー、『エミリー、パリへ行く』のリリー・コリンズ、『わかっていても』からソン・ガン、『アーミー・オブ・シーブズ』からマティアス・シュヴァイクホファー、『セックス・エデュケーション』からエイサ・バターフィールドが、メッセージ映像で登場予定。開催期間中のどこかで、未公開映像を含むライブアクション作品の”ラインナップ映像”も解禁になる予定だ。

■配信URL

11/9: Netflix Anime

https://www.youtube.com/netflixanime

11/10: Netflix Japan

https://www.youtube.com/c/NetflixJP

■ 紹介予定作品(10月2日現在)※順不同・敬称略

<アニメ>

『極主夫道』(10/7より配信開始)

『スーパー・クルックス』(11/25より配信開始)

『アグレッシブ烈子』(シーズン4、12月より配信開始)

『ULTRAMAN』(シーズン1配信中)

『攻殻機動隊 SAC_2045』(シーズン1配信中)

『終末のワルキューレ』(シーズン1配信中)

『リラックマと遊園地』(「リラックマとカオルさん」配信中)

『スプリガン』

『テルマエ・ロマエ ノヴァエ』

『雨を告げる漂流団地』

...and more

<海外作品>

『レッド・ノーティス』(11/12より配信開始)

『ブルーズド ~打ちのめされても~』(11/24より配信開始)

『アーミー・オブ・シーブス』(10/12より配信開始)

『エミリー、パリへ行く』(シーズン2 12/22より配信開始)

『セックス・エデュケーション』(シーズン3配信中)

『わかっていても』(配信中)

...and more

<日本実写作品 トークセッション登壇者>

『ボクたちはみんな大人になれなかった』(11/5より配信開始)

○森山未來/森義仁監督

『浅草キッド』(12/9より配信開始)

○大泉洋/柳楽優弥/劇団ひとり監督

『新聞記者』(2022年配信開始)

○米倉涼子/藤井道人監督

『金魚妻』(2022年配信開始)

○篠原涼子/並木道子監督

