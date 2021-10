乃木坂46の最新シングル「君に叱られた」が、初週53.6万枚を売り上げ、9月28日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: 君に叱られた / 乃木坂46

2位: テーマソング / ポルノグラフィティ

3位: 紡 -TSUMUGI- / DA PUMP

4位: Knights「Mystic Fragrance」あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season2 / Knights(朱桜司(土田玲央),月永レオ(浅沼晋太郎),瀬名泉(伊藤マサミ),朔間凛月(山下大輝),鳴上嵐(北村諒))

5位: Go-Go B-T TRAIN / BUCK-TICK

6位: KU-RU-KU-RU Cruller! / Aqours

7位: 衝動的S/K/S/D / でんぱ組.inc

8位: Dun Dun Dance Japanese ver. / OH MY GIRL

9位: We Just Go Hard feat.AK-69/EUPHORIA / KAT-TUN

10位: 古傷 / 山内惠介

