『Nizi Project』で話題を呼んだプロデューサーで「JYPエンターテインメント」代表のパク・ジニョン(J.Y. Park)と、「江南スタイル」が世界的にヒットしたアーティストで「P NATION」代表のPSYが争奪戦を繰り広げたK-POP次世代ボーイズグループ発掘オーディション『LOUD』(ラウド)で披露された音源をまとめたスペシャルCD『LOUD -JAPAN EDITION-』の詳細が公開された。あわせて、当初12月1日としていた発売日が12月15日に変更になったことも発表となった。

世界64ヶ国の応募者の中からグローバルな予選を経て選ばれた73人が参加。9月11日に最終回を迎え、JYPからは日本人のアマル(15)、ケイジュ(14)と、イ・ゲフン(17)、イ・ドンヒョン(14)、ユン・ミン(20)の5人、P NATIONからは日本人のコウキ(12)をはじめ、チョン・ジュニョク(17)、ウンフィ(16)、ウ・ギョンジュン(19)、チェ・テフン(18)、チャン・ヒョンス(18)、オ・ソンジュン(16)の計7人のデビューが決定。なかでも、世界中から注目を集めた天才クランプダンサー、コウキがK-POP史上最年少12歳でのデビューを決め、大きな反響を呼んだ。

本作は、「完全生産限定フォトブック盤Team JYP Ver.」「完全生産限定フォトブック盤Team P NATION Ver.」「限定2CD+DVD盤」「通常盤」の4形態。完全生産限定フォトブック盤には全12曲収録のCD「Live Stage Disc」に加え、A4サイズのスペシャルフォトブック(80P)、大判ポストカード、ステッカーシート付き。限定2CD+DVD盤は前出のCD「Live Stage Disc」に加え、CD「Mission Round Disc」(全25曲収録)、DVD「Stage Performance」が同梱される。CDの歌詞ブックには対訳が付く。

「Live Stage Disc」には、K-POPアーティストの楽曲を大胆にアレンジしたバージョンや、Stray Kidsのバンチャン、チャンビン、ハンの3人からなるユニット「3RACHA」が、いずれ後輩となるTeam JYPとのコラボのためにアレンジした「Back Door(LOUD Ver.)」、同じくヒョナがTeam P NATIONとのコラボのためにアレンジした「I'm Not Cool(LOUD Ver.)」、さらに、両プロデューサーが最終回のために初共作した『LOUD』ファンソング「Walk Your Walk」などを収録。

「Mission Round Disc」には、J.Y. Park&PSYの両プロデューサーに「買いたい」と絶賛されたウンフィ制作の「CCHILL」、ウンフィを中心に制作された「Safety Pin」といった参加者オリジナル曲も収められている。

■『LOUD -JAPAN EDITION-』収録内容

▽CD1

【Live Stage Disc】

01. I'm your brother (Original Song:NUNU NANA)/Team P NATION

02. Again&Again/Team JYP

03. 10 Minutes(Team P Nation Ver.)/Team P NATION

04. 10 Minutes(Team JYP Ver.)/Team JYP

05. Move/Team P NATION

06. Love me or Leave me/Team JYP

07. A chance encounter/Team P NATION

08. I'm Not Cool(LOUD Ver.)/Team P NATION

09. Back Door(LOUD Ver.)/Team JYP

10. Behind You/Team P NATION

11. Get Loud/Team JYP

12. Walk Your Walk/Team P NATION, Team JYP

▽CD2

【Mission Round Disc】

01. BOOMERANG/Yoon Min, Chun Jun Hyuk, Kim Min Seoung

02. CCHILL/Eun Hwi, Justin Kim, Kim Dong Hyun

03. HER/Lim Kyoung Mun, Lee Dong Hyeon

04. Energetic/Amaru , Lee Tae Woo

05. Flowering/Do Min Kyu, Lee Gye Hun, Oh Sung Jun

06. COIN/Kang Hyun Woo, Jang Hyun Soo, Kim Dong Hyun

07. Unboxing(Toy Story)/Eun Hwi, Yoon Min, Daniel Jikal, Justin Kim

08. ONLY YOU/Lim Kyoung Mun, Woo Kyung Joon, Lee Tae Woo

09. Safety Pin/Eun Hwi, Kang Hyun Woo, Lim Kyoung Mun, Lee Soo Jae

10. Actor/Daniel Jikal, Yoon Min, Chun Jun Hyuk, Kim Dong Hyun

11. SHOCK/Woo Kyung Jun, Amaru, Lee Dong Hyeon, Zo Doo Hyun

12. 10 out of 10/Koki, Choi Tae Hun, Lee Gye Hun, Youn Dong Yeon, Kim Min Seoung

13. Dalla Dalla X New Face/Lee Ye Dam, Keiju, Jang Hyun Soo, Kim Jeong Min

14. Ready To Stay/Daniel Jikal

15. BEAST MODE/Eun Hwi

16. Pirate/Kim Dong Hyun

17. Beautiful/Chun Jun Hyuk

18. In the rain/Oh Sung Jun

19. BREATHE/Lim Kyoung Mun

20. Be responsible/Lee Ye Dam

21. One Way/Yoon Min

22. Mint Choco/Kang Hyun Woo

23. Money/Lee Gye Hun

24. Red Sun/Jang Hyun Soo

25. Say My Name/Kim Min Seoung



▽DVD

【Stage Performance】

1. CCHILL/Eun Hwi, Justin Kim, Kim Dong Hyun

2. Flowering/Do Min Kyu, Lee Gye Hun, Oh Sung Jun

3. COIN/Kang Hyun Woo, Jang Hyun Soo, Kim Dong Hyun

4. Unboxing (Toy Story)/Eun Hwi, Yoon Min, Daniel Jikal, Justin Kim

5. Safety Pin/Eun Hwi, Kang Hyun Woo, Lim Kyoung Mun, Lee Soo Jae

6. Actor/Daniel Jikal, Yoon Min, Chun Jun Hyuk, Kim Dong Hyun

【Solo Behind Very Short Movie】

▽TEAM JYP

Lee Gye Hun

Yoon Min

Okamoto Keiju

Mitsuyuki Amaru

Lee Dong Hyeon

▽TEAM P NATION

Chun Jun Hyuk

Woo Kyung Jun,

Oh Sung Jun

Jang Hyun Soo

Eun Hwi

Choi Tae Hun

Tanaka Koki

