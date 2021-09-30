ウオーミングアップする大野雄

◇30日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は大野雄大投手（33）が中5日で先発。今季巨人戦は6戦2勝1敗、防御率1・76。自らの手で白星をたぐり寄せ、2016年以来の巨人戦シーズン勝ち越しを決めたい。

打線は2年目の岡林勇希外野手（19）が「8番・左翼」に入るなど29日と同じオーダーとなった。5得点した前夜の流れに乗り、大野雄を援護できるか。

【巨人】

1番・右・松原

2番・中・丸

3番・遊・坂本

4番・三・岡本和

5番・左・ウィーラー

6番・一・中田

7番・二・北村

8番・捕・小林

9番・投・メルセデス

【中日】

1番・遊・京田

2番・二・三ツ俣

3番・中・大島

4番・一・ビシエド

5番・右・福留

6番・三・高橋周

7番・捕・木下拓

8番・左・岡林

9番・投・大野雄