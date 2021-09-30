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【中日スタメン】5年ぶり巨人戦勝ち越しへ大野雄大が先発 2年目岡林勇希が8番左翼

2021年9月30日 17時08分

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ウオーミングアップする大野雄

ウオーミングアップする大野雄

◇30日　中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は大野雄大投手（33）が中5日で先発。今季巨人戦は6戦2勝1敗、防御率1・76。自らの手で白星をたぐり寄せ、2016年以来の巨人戦シーズン勝ち越しを決めたい。
　打線は2年目の岡林勇希外野手（19）が「8番・左翼」に入るなど29日と同じオーダーとなった。5得点した前夜の流れに乗り、大野雄を援護できるか。
【巨人】
1番・右・松原
2番・中・丸
3番・遊・坂本
4番・三・岡本和
5番・左・ウィーラー
6番・一・中田
7番・二・北村
8番・捕・小林
9番・投・メルセデス
【中日】
1番・遊・京田
2番・二・三ツ俣
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・右・福留
6番・三・高橋周
7番・捕・木下拓
8番・左・岡林
9番・投・大野雄
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