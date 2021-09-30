【中日スタメン】5年ぶり巨人戦勝ち越しへ大野雄大が先発 2年目岡林勇希が8番左翼
2021年9月30日 17時08分
◇30日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は大野雄大投手（33）が中5日で先発。今季巨人戦は6戦2勝1敗、防御率1・76。自らの手で白星をたぐり寄せ、2016年以来の巨人戦シーズン勝ち越しを決めたい。
打線は2年目の岡林勇希外野手（19）が「8番・左翼」に入るなど29日と同じオーダーとなった。5得点した前夜の流れに乗り、大野雄を援護できるか。
【巨人】
1番・右・松原
2番・中・丸
3番・遊・坂本
4番・三・岡本和
5番・左・ウィーラー
6番・一・中田
7番・二・北村
8番・捕・小林
9番・投・メルセデス
1番・右・松原
2番・中・丸
3番・遊・坂本
4番・三・岡本和
5番・左・ウィーラー
6番・一・中田
7番・二・北村
8番・捕・小林
9番・投・メルセデス
【中日】
1番・遊・京田
2番・二・三ツ俣
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・右・福留
6番・三・高橋周
7番・捕・木下拓
8番・左・岡林
9番・投・大野雄
1番・遊・京田
2番・二・三ツ俣
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・右・福留
6番・三・高橋周
7番・捕・木下拓
8番・左・岡林
9番・投・大野雄
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