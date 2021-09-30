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和洋折衷の衣装に衣替え 名古屋駅・ナナちゃん、桜台高生が制作
名駅の巨大マネキン、ナナちゃんが二十九日、和洋折衷の豪華な衣装に衣替えした。桜台高（名古屋市...
9月30日
ふるさと納税、前年度比２・５倍の見込み 日進市、返礼品に「ミヤ電子」製品の効果
日進市は、本年度の市へのふるさと納税寄付額が伸びていることから、受け入れ額を前年度比２．５倍増の２億...
中３自殺訴訟、一宮市と和解 両親ら再発防止求める
二〇一七年二月、一宮市立中学三年の男子生徒＝当時（１４）＝が飛び降り自殺してから四年半余り。学校の不...
アサギマダラ、大府へ飛来 市自然学習施設、１０月８〜１０日にイベント
海を越えて千キロ以上も長距離移動するチョウ、アサギマダラが大府市横根町の市自然体験学習施設「二ツ池セ...
ペンギンの身体能力見て １０月１日から南知多ビーチランドで秋の催し
美浜町奥田の南知多ビーチランドで秋催事「笑うｗｗペンギンパフォーマンス」が十月一日から始まる...
ＳＰＣとの契約解除を発表 西尾市ＰＦＩ問題、２２年３月末で
西尾市が進める民間資金活用による社会資本整備（ＰＦＩ）事業の見直し問題で、中村健市長は二十九日、事業...