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【愛知】豊橋で１１人が感染

2021年9月30日 05時00分 (9月30日 11時25分更新)
　豊橋市は二十九日、市内の十歳未満から六十代までの男女十一人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。いずれも軽症か無症状。二人の感染経路が分かっていない。

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