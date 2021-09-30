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岸田新総裁、コロナや外交、難題山積
自民党の岸田文雄新総裁には、新型コロナウイルス流行「第６波」への備えや経済再建、米中両国を軸にした新...
9月30日
犬猿の二階派、前日に「岸田氏で頼む」 派閥の論理背負い船出
自民党の新総裁が岸田文雄氏に決まった。最多の地方票を得た河野太郎行政改革担当相を引きずり降ろしたのは...
岸田自民新総裁、あだ名は「ボクらのパパ」
開票結果が発表されると、小さくうなずき上を向いた。岸田文雄氏（６４）が自民党の新総裁に選ばれた。球児...
中部６県の投票どう動いた？
本紙は二十九日、中部六県（愛知、岐阜、三重、長野、福井、滋賀）の自民党国会議員に総裁選の投票先を聞い...
議員と党員、ねじれ懸念の声も
有権者「コロナ対策徹底を」
一年前に続き、新型コロナウイルス禍の中で自民党総裁が交代した。新総...
会見要旨 「国民の一体感取り戻す」
岸田文雄自民党新総裁の記者会見の要旨は次の通り。
動画はこちら
【新型コロナウイルス...