【中日スタメン】28日に1軍昇格した岡林勇希が「8番・左翼」でスタメン 先発は自身3連勝中の松葉貴大
2021年9月29日 17時19分
◇29日 中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
両軍のスターティングメンバーが発表された。前日1軍に昇格した岡林勇希外野手（19）が「8番・左翼」で昨年の8月2日のヤクルト戦（ナゴヤドーム）以来のスタメン出場。先発の松葉貴大投手（31）は自身3連勝中。巨人とは今季初登板となった4月1日以来の対戦となるが、持ち味のテンポのいい投球で、2014年以来の4連勝を目指す。
【巨人】
1番・右・松原
2番・中・丸
3番・遊・坂本
4番・三・岡本和
5番・左・ウィーラー
6番・一・中田
7番・二・吉川
8番・捕・小林
9番・投・高橋
1番・右・松原
2番・中・丸
3番・遊・坂本
4番・三・岡本和
5番・左・ウィーラー
6番・一・中田
7番・二・吉川
8番・捕・小林
9番・投・高橋
【中日】
1番・遊・京田
2番・二・三ツ俣
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・右・福留
6番・三・高橋周
7番・捕・木下拓
8番・左・岡林
9番・投・松葉
1番・遊・京田
2番・二・三ツ俣
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・右・福留
6番・三・高橋周
7番・捕・木下拓
8番・左・岡林
9番・投・松葉
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