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【中日スタメン】28日に1軍昇格した岡林勇希が「8番・左翼」でスタメン 先発は自身3連勝中の松葉貴大

2021年9月29日 17時19分

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岡林勇希

岡林勇希

◇29日　中日―巨人（バンテリンドームナゴヤ）
　両軍のスターティングメンバーが発表された。前日1軍に昇格した岡林勇希外野手（19）が「8番・左翼」で昨年の8月2日のヤクルト戦（ナゴヤドーム）以来のスタメン出場。先発の松葉貴大投手（31）は自身3連勝中。巨人とは今季初登板となった4月1日以来の対戦となるが、持ち味のテンポのいい投球で、2014年以来の4連勝を目指す。
【巨人】
1番・右・松原
2番・中・丸
3番・遊・坂本
4番・三・岡本和
5番・左・ウィーラー
6番・一・中田
7番・二・吉川
8番・捕・小林
9番・投・高橋
【中日】
1番・遊・京田
2番・二・三ツ俣
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・右・福留
6番・三・高橋周
7番・捕・木下拓
8番・左・岡林
9番・投・松葉

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