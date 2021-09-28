田中碧らが加わり負傷の久保建英は招集外 サウジ&豪州戦の日本代表メンバー発表【Ｗ杯アジア最終予選】
2021年9月28日 18時19分
日本サッカー協会は28日、10月のW杯カタール大会アジア最終予選2試合に臨む日本代表メンバー25選手を発表した。MF田中碧（23）＝デュッセルドルフ＝らが加わり、初招集はなし。前回代表戦後に負傷したMF久保建英（20）＝マジョルカ、FW古橋亨梧（26）＝セルティック＝は招集外。本大会出場を目指す日本は現地時間10月7日にサウジアラビア代表（ジッダ）、12日にオーストラリア代表（埼玉スタジアム）と戦う。
◇メンバーは次の通り
【GK】川島永嗣（ストラスブール）、権田修一（清水）、谷晃生（湘南）
【DF】長友佑都（FC東京）、吉田麻也（サンプドリア）、酒井宏樹（浦和）、室屋成（ハノーバー）、植田直通（ニーム）、板倉滉（シャルケ）、中山雄太（ズヴォレ）、冨安健洋（ボローニャ）、橋岡大樹（シントトロイデン）
【MF】原口元気（ウニオン・ベルリン）、柴崎岳（レガネス）、遠藤航（シュツットガルト）、伊東純也（ゲンク）、浅野拓磨（ボーフム）、南野拓実（リバプール）、守田英正（サンタクララ）、鎌田大地（Eフランクフルト）、三好康児（アントワープ）、堂安律（PSV）、田中碧（デュッセルドルフ）
【FW】大迫勇也（神戸）、オナイウ阿道（トゥールーズ）
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