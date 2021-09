(左から)勝村政信、米倉涼子、内田有紀 (C)ORICON NewS inc.

女優の米倉涼子が28日、自身のインスタグラムを更新。テレビ朝日系大ヒットドラマ『ドクターX~外科医・大門未知子~』(10月14日スタート、毎週木曜 後9:00※初回は後9:00~後10:09)で共演する内田有紀、勝村政信とのオフショットを公開した。

米倉は「Hello~! いつものオペ仲間! 長時間だけど仲良く頑張ってるよー! We are the good team and friends as always!」と、同ドラマの撮影オフショットをアップ。手術着姿の米倉、内田、勝村が“変顔”をするチャーミングな3ショットとなっている。

ファンからは「やばいやばいやばい 可愛すぎます 最高すぎて倒れそう」「やっぱり、この3人が大好きだっ」「最高のメンバーですね」「びっくりするぐらい可愛いショットすぎる」「きゃー豪華すぎます」などの声が寄せられている。

