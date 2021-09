2年ぶりのオフライン公演『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA』を米国で開催するBTS(P)&(C)BIGHIT MUSIC

韓国出身7人組ボーイズグループ・BTSが、11月に米ロサンゼルスで2年ぶりとなるオフラインコンサート『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA』を開催することが28日、発表された。

公演は11月27~28日、12月1~2日に開催予定。BTSのオフライン公演は2019年にソウルで行なわれた『2019 BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF THE FINAL』以来2年ぶりとなる。

また、同公演に先立ち、10月24日にはオンラインコンサート『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE』も開催。11月LA公演のチケット予約に関する詳細は、Weverseと公式予約サイト(Ticketmaster)で確認できる。

関連キーワード 音楽