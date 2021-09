滋賀県は27日、新たに11人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。

26日までに感染が確認された5人が、守山市の学校の児童もしくは生徒と判明。県は新たなクラスター(感染者集団)と認定した。

