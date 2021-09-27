日本高野連と全日本大学野球連盟は27日、プロ入りを希望する選手に義務づけている「プロ野球志望届」の提出期間を締め切り、計298人（高校生159人、大学生139人＝27日午後5時時点）が提出した。未提出者は10月11日のドラフト会議で指名を受けることができない。

高校生ではいずれも最速150キロ超のノースアジア大明桜（秋田）の風間、市和歌山の小園、高知の森木の高校生BIG3が1位候補。天理（奈良）の長身右腕・達や北海（北海道）の左腕・木村、市和歌山の強打の捕手・松川も上位候補に挙がる。中京大中京（愛知）の好投手・畔柳、岐阜第一の阪口も評価は高い。

一方で大阪桐蔭の154キロ右腕・関戸や今夏の甲子園に出場した静岡の長身右腕・高須は提出しなかった。

大学生は1位候補に上がっている筑波大・佐藤、西日本工大・隅田が提出。法大・三浦、慶大・正木、上武大・ブライトも上位候補に挙がる。愛大の強打の捕手・安田も注目だ。

昨秋は過去最多の373人（高校生215人、大学生158人）がプロ志望届を提出したが、今年は2割以上少なくなっている。