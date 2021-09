『シブヤノオトand more FES.2021』に出演するSexy Zone

10月9日放送のNHK総合の音楽番組『シブヤノオト and more FES.2021』(後10:40~11:40、11:45~深0:45)の第2弾出演アーティストとして、Sexy Zone、CHAI、藤原さくら、milet、yama、Liella!が決定した。

東京・渋谷にあるNHKの101スタジオから、今回も『andmore』をコンセプトに生放送。すでに発表された第1弾出演アーティストはウマ娘、JO1、GENERATIONS from EXILE TRIBE、MAISONdes、緑黄色社会。

Liella!は「START!! True dreams」をパフォーマンスするが、まだオーディエンスのまえで披露したことがないため、全国・全世界のファンから「シブヤノオト and more FES限定SPコール」を公式サイトで募集。生放送当日は熱いコールが実装された特別バージョンで、Liella!の5人がパフォーマンスする。

■『シブヤノオト and more FES.2021』出演アーティスト

ウマ娘

JO1

GENERATIONS from EXILE TRIBE

Sexy Zone

CHAI

藤原さくら

milet

MAISONdes

yama

Liella!

緑黄色社会

※50音順

