無期限活動休止前最後のライブを開催した東京パフォーマンスドール 撮影:Jumpei Yamada

アイドルグループ・東京パフォーマンスドール(以下TPD)が26日、東京・Zepp Tokyoでラストライブ『DANCE SUMMIT The Final』を開催した。今月30日をもって無期限活動休止し、再結成から8年の活動に幕を下ろす。

1990年に結成されたTPDは、木原さとみをリーダーとし、現在女優で活躍中の篠原涼子、EAST END×YURIの市井由理、穴井夕子ら輩出。初代のDNAを継承した新生TODは、2013年6月19日、オーディションで全国8800人の中から選ばれた10人のメンバーによって復活した。ここまで高嶋菜七、上西星来、櫻井紗季、浜崎香帆、脇あかり、橘二葉の6人で活動を続けてきた。

昼・夜2部構成のライブ構成を手がけたのは、東京パラリンピックの開会式演出を担当したウォーリー木下氏。新生TPDの関係は、2013年のデビュー作「1x0(ワンバイゼロ)」の作・演出から始まり、2017年の中野サンプラザ公演まで続いた。今回のラストライブでは再びタッグを組み、グループ活動の最後にふさわしい華やかなライブとなった。

第1部「Can't stop the TALES」では、オープニングで新生TPDの8年間の歴史を振り返る映像が映し出されると、“DANCE SUMMIT”の真骨頂でもある一糸乱れぬダンスパフォーマンスで幕開け。カラフルな照明や幻想的なシャボン玉の演出で彩られたステージでは、各メンバーのソロ曲や、ユニット曲をふんだんに盛り込まれた。

アンコールの「BRAND NEW STORY」では、8年前のデビュー当時の衣装でパフォーマンス。MCでは、上京当時メンバーが共同で寮生活をしていたという裏話や、「最近は筋肉痛が二日後に来るようになった」という笑い話が飛び出し、和やかな雰囲気が入り混じったステージが繰り広げられた。

第2部「Can't stop dreamin'」は第1部とは打って変わって、代表曲や人気曲が目白押しのベスト曲集的なセットリストが組まれた。

中盤に設けられた「TPD Rearranged メドレー」では、現代風に生まれ変わった初代TPDのナンバーの数々が、30年間のTPDの歴史と共に、彼女たちの8年の歩みを鮮やかに映し出す。

アンコールではメンバーが一人ひとり最後のメッセージを届けた。8年間リーダーを務めた高嶋菜七は「こんなに誰かのことを守りたいって思ったのは初めてなくらい、特別な存在達と出会えました。こんなリーダーについて来てくれてありがとう。おばあちゃんになっても仲良くしてね。そして、たくさんアイドルグループがいる中で、TPDを見つけて、応援してくださってありがとうございます。ファンの皆さんは私たちの宝物です。これからは6人それぞれ巣立っていきますが、これからも6人の未来を応援していただけたらうれしいです」と涙ながらに語った。

メンバーの人数と同じ6枚の扉のギミックを用いながらの衣装早替え、ソリッドなレーザー光線、まばゆく輝くミラーボール、フロアを揺らすダンスビートなど、初代TPDから受け継いだ90年代の香りを残しながら、TPDの集大成とも呼べる光と音のステージが完結した。

メンバーは今後、舞台出演やモデル活動、バラエティー、ドラマ出演などを個人活動を継続する。

このライブの模様は「Stagecrowd」で1週間見逃し配信が行われる。また、10月25日には「MUSIC ON! TV」(エムオン!)で、第2部の模様が『M-ON! LIVE 東京パフォーマンスドール 「DANCE SUMMIT The Final」』(後10:00~深0:00)としてオンエアされることが決定。撮り下ろしの独占インタビューも放送される。

■『DANCE SUMMIT The Final』セットリスト

▽第1部「#1 ~Can't stop the TALES~」

01 Can't Stop

02 TIME

03 Counting the seconds

04 SHINY LADY

05 逆光×礼賛

06 It's Up To Me

07 DREAMIN’

08 Be ready

09 はじまり。

10 恋

11 Shadow Dancer

12 BURN ME OUT

13 Darlin'

14 Move On!

15 世界はわたし中心にまわってる

16 東京ハッカーズ・ナイトグルーヴ

17 TRICK U

18 BE BORN

19 Starship Flight

20 SURVIVAL!!

21 TALES

【アンコール】

EN1 BRAND NEW STORY

EN2 RAISE YOUR HANDS

▽第2部「#2 ~Can't stop dreamin'~」

01 Hey, Girls!

02 純愛カオス

03 HEART WAVES

04 eyes

05 MY UNIVERSE

06 Collection feat. ☆Taku Takahashi(m-flo)

07 現状打破で Love you

08 Shapeless

09 “TPD Rearranged メドレー(先代TPD楽曲)”

10 One Day One Life

11 my dearest

12 TALES

13 SHINY LADY

14 Are you with me??

15 SURVIVAL!!

16 Jumpin' Up!

17 DREAM TRIGGER

18 BRAND NEW STORY

【アンコール】

EN1 Can't Stop

EN2 ダイヤモンドは傷つかない

EN3 DREAMIN’

W.EN BRAND NEW STORY

