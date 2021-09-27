KAT-TUN、15周年記念ライブDVD・Blu-rayが11・24発売 特典に初日無観客生配信＆最終日ダイジェスト
2021年9月27日 13時19分 (9月27日 14時06分更新)
人気グループ・KAT-TUNのデビュー15周年のアニバーサリーライブ『15TH ANNIVERSARY LIVE KAT-TUN』のDVD・Blu-ray（BD）が、11月24日に発売されることが決定した。5月29日に、横浜・ぴあアリーナMMで行われた公演の模様を収録する。
デビュー日の3月22日に国立代々木競技場 第一体育館で行われた無観客生配信ライブから始まった同ツアー。これまでの15年間でリリースしてきた数々のシングルはもちろん、デビュー前のオリジナル曲やアルバム曲、今年3月にリリースされたシングル「Roar」の楽曲まで、およそ2時間に渡って38曲のパフォーマンスが披露された。
これまでのKAT-TUN ライブのモチーフが随所に盛り込まれたステージセットや、過去のライブ衣装7ポーズをリメイクして製作された衣装など、アニバーサリーライブならではの要素をはじめ、約20トンの水量を使用した15メートルにおよぶ噴水を駆使した演出など彼ららしいド派手なステージ演出で彩られた圧巻のパフォーマンスを届ける。
『初回限定盤1』には特典映像として、デビュー日の無観客生配信ライブの模様を収録。
『初回限定盤2』の特典映像は、ツアー最終日6月9日のマリンメッセ福岡公演より、リハーサル風景や本番前の模様、MC、メンバーあいさつ、そしてダブルアンコールの「ハルカナ約束」など、ツアー最終日の模様をダイジェスト収録。さらに3月にリリースされたシングル「Roar」でストリーミング配信が行われた、今回のLIVE でも披露された各メンバーソロ曲、亀梨和也「Pure Ice」、上田竜也「ヤンキー片想い中」、中丸雄一「change your mind」のMusic Video も収録する。
『初回限定盤2』の特典映像は、ツアー最終日6月9日のマリンメッセ福岡公演より、リハーサル風景や本番前の模様、MC、メンバーあいさつ、そしてダブルアンコールの「ハルカナ約束」など、ツアー最終日の模様をダイジェスト収録。さらに3月にリリースされたシングル「Roar」でストリーミング配信が行われた、今回のLIVE でも披露された各メンバーソロ曲、亀梨和也「Pure Ice」、上田竜也「ヤンキー片想い中」、中丸雄一「change your mind」のMusic Video も収録する。
そして『通常盤』には、ファン投票によって今年CD音源化された投票上位3曲「青天の霹靂」「ツキノミチ」「Le ciel～君の幸せ祈る言葉～」のマルチアングル映像（ソロアングル）を収録する。
■「15TH ANNIVERSARY LIVE KAT-TUN」 LIVE本編収録曲（※全形態 共通収録）
overture
Real Face#2
UNLOCK
青天の霹靂
SIGNAL
BIRTH
光跡
Desire
Fly like a ROCKET
SADISTIC LOVE
Keep the faith
ONE DROP
Rain
Pure Ice
change your mind
ヤンキー片想い中
ツキノミチ
Light and Blue
FALL INTO U
GOLD
Le ciel～君の幸せ祈る言葉～
NEVER AGAIN
僕らの街で
YOU
DON’T U EVER STOP
HELL, NO
THE D-MOTION
歩道橋
FIRE and ICE
In Fact
KISS KISS KISS
君のユメ ぼくのユメ
Ask Yourself
DANGER
Loner
Flashback
Roar
to the NEXT
Will Be All Right
overture
Real Face#2
UNLOCK
青天の霹靂
SIGNAL
BIRTH
光跡
Desire
Fly like a ROCKET
SADISTIC LOVE
Keep the faith
ONE DROP
Rain
Pure Ice
change your mind
ヤンキー片想い中
ツキノミチ
Light and Blue
FALL INTO U
GOLD
Le ciel～君の幸せ祈る言葉～
NEVER AGAIN
僕らの街で
YOU
DON’T U EVER STOP
HELL, NO
THE D-MOTION
歩道橋
FIRE and ICE
In Fact
KISS KISS KISS
君のユメ ぼくのユメ
Ask Yourself
DANGER
Loner
Flashback
Roar
to the NEXT
Will Be All Right
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