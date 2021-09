DVD&Blu-ray『15TH ANNIVERSARY LIVE KAT-TUN』を発売するKAT-TUN

人気グループ・KAT-TUNのデビュー15周年のアニバーサリーライブ『15TH ANNIVERSARY LIVE KAT-TUN』のDVD・Blu-ray(BD)が、11月24日に発売されることが決定した。5月29日に、横浜・ぴあアリーナMMで行われた公演の模様を収録する。

デビュー日の3月22日に国立代々木競技場 第一体育館で行われた無観客生配信ライブから始まった同ツアー。これまでの15年間でリリースしてきた数々のシングルはもちろん、デビュー前のオリジナル曲やアルバム曲、今年3月にリリースされたシングル「Roar」の楽曲まで、およそ2時間に渡って38曲のパフォーマンスが披露された。

これまでのKAT-TUN ライブのモチーフが随所に盛り込まれたステージセットや、過去のライブ衣装7ポーズをリメイクして製作された衣装など、アニバーサリーライブならではの要素をはじめ、約20トンの水量を使用した15メートルにおよぶ噴水を駆使した演出など彼ららしいド派手なステージ演出で彩られた圧巻のパフォーマンスを届ける。

『初回限定盤1』には特典映像として、デビュー日の無観客生配信ライブの模様を収録。

『初回限定盤2』の特典映像は、ツアー最終日6月9日のマリンメッセ福岡公演より、リハーサル風景や本番前の模様、MC、メンバーあいさつ、そしてダブルアンコールの「ハルカナ約束」など、ツアー最終日の模様をダイジェスト収録。さらに3月にリリースされたシングル「Roar」でストリーミング配信が行われた、今回のLIVE でも披露された各メンバーソロ曲、亀梨和也「Pure Ice」、上田竜也「ヤンキー片想い中」、中丸雄一「change your mind」のMusic Video も収録する。

そして『通常盤』には、ファン投票によって今年CD音源化された投票上位3曲「青天の霹靂」「ツキノミチ」「Le ciel~君の幸せ祈る言葉~」のマルチアングル映像(ソロアングル)を収録する。

■「15TH ANNIVERSARY LIVE KAT-TUN」 LIVE本編収録曲(※全形態 共通収録)

overture

Real Face#2

UNLOCK

青天の霹靂

SIGNAL

BIRTH

光跡

Desire

Fly like a ROCKET

SADISTIC LOVE

Keep the faith

ONE DROP

Rain

Pure Ice

change your mind

ヤンキー片想い中

ツキノミチ

Light and Blue

FALL INTO U

GOLD

Le ciel~君の幸せ祈る言葉~

NEVER AGAIN

僕らの街で

YOU

DON’T U EVER STOP

HELL, NO

THE D-MOTION

歩道橋

FIRE and ICE

In Fact

KISS KISS KISS

君のユメ ぼくのユメ

Ask Yourself

DANGER

Loner

Flashback

Roar

to the NEXT

Will Be All Right

関連キーワード 音楽