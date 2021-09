本田圭佑

サッカーのリトアニア1部リーグ・スドゥバに所属する元日本代表MFの本田圭佑(35)が26日、ツイッターを更新。日本時間午後9時から行われるバンガ戦に出場する可能性を示唆した。出場すれば移籍後初となる。

「We will play an official football game at 3pm in Lithuania(日本時間:21時)」と英語でツイートした本田。10チームが所属する1部で現在暫定首位のスドゥバ。降格圏の9位バンガにはJ2金沢などでプレーしたMF吉川翔梧が所属している。