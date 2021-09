YouTubeやツイキャスなどを中心に、歌やゲーム実況、セリフなどで“声”を武器に活動する6人組ユニット「Knight A - 騎士A -」が23日、横浜アリーナでワンマンライブ『The Night』を開催した。

「Knight A - 騎士A -」は、ゆきむら。、ばぁう、そうま、しゆん、てるとくん、まひとくん。による6人組ユニット。200万再生を超える歌ってみた動画や、2021年2月に東京・豊洲 PITで1stワンマンライブ『Knight』を開催するなど、音楽活動にも注目が集まっている。

ゆきむら。が作詞している楽曲「決戦エンドレス」から狼煙をあげ、観客たちが活発に掲げ振るカラフルなLEDライトブレードの光に彩られながら幕を上げた。そうま作詞の「Shall we Dance!!」では、まさに文字通りにインカムマイクを装着した各メンバーが華麗なダンスを披露し、その動きに合わせるかのごとく客席側のライトブレードの光が一斉にゆらめきだす。

「インターネットの枠を超えて、皆に会いに来ました!!」。この日のライブではユニット全員での歌唱のみならず、そうま×しゆんによる「厨病激発ボーイ 」、「オートファジー」、てるとくん×まひとくん。による「シル・ヴ・プレジデント」、「メンタルチェンソー」、ばぁう×ゆきむら。による 「劣等上等」、「踊」といった、カップリング歌唱でも魅了。

さらには、ばぁう×てるとくん×まひとくん。の“癒され3人”が「脳漿炸裂ガール 」と「おじゃま虫」を歌うと、しゆん×ゆきむら。×そうまが“あまあま3人”として負けじと「ゴーストルール」と「ロキ」を歌ってみせる。

ライブの後半ではすとぷり「Very」のカバーや、ヴィジュアル系ミクスチャーロックバンド・Leetspeak monstersからの提供曲である「Vampire Knight」も雰囲気たっぷりに歌いあげつつ、最後には『The Night』の表題曲「The Night」で締めくくった。

アンコールの拍手に応えてラフなTシャツ姿となったメンバーが再登壇し個人MCを展開。そうまは「今日はみなさん来ていただいてありがとうございました。(中略)これからもKnight A - 騎士A -はマジで走り続けます。目の前の応援してくれている君たちに全てを届けます。だから、これからもずっと!ずっと!!いてきてください。本当は今日アンコールで歌おうと思っていた曲もあるんですけど、それは次の12月に歌いたいと思います!!!」と語った。

■セットリスト

01. 決戦エンドレス

02. Shall we Dance!!

03. フィクサー

04. Daydream

05. 厨病激発ボーイ

06. オートファジー

07. シル・ヴ・プレジデント

08. メンタルチェンソー

09. 劣等上等

10. 踊

11. 脳漿炸裂ガール

12. おじゃま虫

13. ゴーストルール

14. ロキ

15. Very

16. PLAYER

17. Vampire Knight

18. Answer

19. The Night

