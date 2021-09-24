9/27付週間アルバムランキング1位は桑田佳祐の『ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き feat.梅干し』
2021年9月24日 17時00分 (9月24日 18時07分更新)
桑田佳祐の最新アルバム『ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き feat.梅干し』が、初週9.7万枚を売り上げ、9月21日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き feat.梅干し ／ 桑田佳祐
2位： 花鳥風月+ ／ スピッツ
3位： Death Unto Dawn:FINAL FANTASY XIV Original Soundtrack ／ サウンドトラック
4位： Editorial ／ Official髭男dism
5位： Re Bon Voyage ／ TrySail
6位： ジャックジャンヌ VOCAL COLLECTION ／ Various Artists
7位： ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 2nd Division Rap Battle『Buster Bros!!! VS 麻天狼 VS Fling Posse』 ／ Buster Bros!!!,麻天狼,Fling Posse
8位： GENESIS ／ EXIT
9位： LoveLive! Sunshine!! Second Solo Concert Album ～THE STORY OF FEATHER～ starring Sakurauchi Riko ／ 桜内梨子(逢田梨香子)from Aqours
10位： TVアニメ『東京リベンジャーズ』EP 02 ／ Various Artists
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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