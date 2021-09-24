【中日スタメン】伊藤康祐が「8番・右翼」で8月14日以来の先発 エース大野雄大が7勝目狙う
2021年9月24日 17時07分
◇24日 ヤクルト―中日(神宮)
スターティングメンバーが発表され、中日はエース大野雄大投手(32)が先発。1試合平均得点リーグ最多のツバメ打線を封じ、自身2試合ぶり7勝目を狙う。
打線は堂上直倫内野手(33)が「5番・二塁」で先発出場。ヤクルト先発・高梨に対し、通算打率4割超と好相性の堂上が攻略の突破口を開くか。4年目の伊藤康祐外野手(21)は「8番・右翼」で8月14日の巨人戦(東京ドーム)以来のスタメンとなった。
【中日】
1番・遊・京田
2番・左・渡辺
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・二・堂上
6番・三・高橋周
7番・捕・木下拓
8番・右・伊藤
9番・投・大野雄
【ヤクルト】
1番・中・塩見
2番・左・青木
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・一・オスナ
6番・捕・中村
7番・遊・西浦
8番・右・坂口
9番・投・高梨
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