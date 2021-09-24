伊藤康祐

◇24日 ヤクルト―中日(神宮)

スターティングメンバーが発表され、中日はエース大野雄大投手(32)が先発。1試合平均得点リーグ最多のツバメ打線を封じ、自身2試合ぶり7勝目を狙う。

打線は堂上直倫内野手(33)が「5番・二塁」で先発出場。ヤクルト先発・高梨に対し、通算打率4割超と好相性の堂上が攻略の突破口を開くか。4年目の伊藤康祐外野手(21)は「8番・右翼」で8月14日の巨人戦(東京ドーム)以来のスタメンとなった。

【中日】

1番・遊・京田

2番・左・渡辺

3番・中・大島

4番・一・ビシエド

5番・二・堂上

6番・三・高橋周

7番・捕・木下拓

8番・右・伊藤

9番・投・大野雄

【ヤクルト】

1番・中・塩見

2番・左・青木

3番・二・山田

4番・三・村上

5番・一・オスナ

6番・捕・中村

7番・遊・西浦

8番・右・坂口

9番・投・高梨