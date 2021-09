『Girls Planet 999 : 少女祭典』#8より第2回生存者&新たなTOP9が発表(C)CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

グローバルガールズグループデビュープロジェクト『Girls Planet 999:少女祭典』(通称ガルプラ/毎週金曜 後8:20 日本語字幕付き)の第8話が、ABEMAできょう24日に配信される。今回はいよいよ2回目のグローバル視聴者投票の結果が発表され、生存者27人と脱落者27人、新たなTOP9が決まる。

第6~7話では、99人の中から勝ち残った54人(日本、韓国、中国各18人)が挑む2つ目のミッション「コンビネーションミッション」を放送。参加者が3人チーム(6組)、6人チーム(3組)、9人チーム(2組)に分かれ、同じ人数のチーム同士がパフォーマンスバトルを繰り広げた。

課題曲は「ボーカル曲」「ラップ曲」「ダンス曲」の3つのテーマに分かれており、全ステージ終了後、マスターたちの評価で勝利チームが決定。結果、3人チームの1位は坂本舞白率いる「Mafia In the morning」チーム、6人チームの1位はTOP9のカン・イェソ、チェ・ユジン、シェン・シャオティン、スー・ルイチーをはじめ、日本人のメイもが参加する「Fate」チーム、9人チームの1位は新井理沙子、早瀬華、島望叶らが参加する「Salute」チームとなった。1位チームにはベネフィット27万点がメンバーの人数で等分して得票ポイントに加算されることから、「Mafia In the morning」チームは1人9万点をゲットすることになる。

2回目のグローバル視聴者投票では、次のステージに進出する27人と、新たなTOP9の順位が発表される。ちなみに前回のTOP9は1位 川口ゆりな(J) 2位 シェン・シャオティン(C) 3位 江崎ひかる(J) 4位 チェ・ユジン(K) 5位 坂本舞白(J) 6位 スー・ルイチー(C) 7位 ツァイ・ビーン(C) 8位 カン・イェソ(K) 9位 キム・チェヒョン(K)の順だった。

前回1位の川口は、投票に参加した164ヶ国のうち過半数の計83ヶ国で1位を獲得。総投票数444万6387ポイントで頂点に立った。また、日本での投票数1位は坂本舞白、2位はスー・ルイチーという結果だった。川口が1位をキープできるか、大量のベネフィットを獲得した坂本のさらなる躍進も期待される。

