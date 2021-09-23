【中日スタメン】木下拓が前日の8番から7番に 先発は2年ぶり白星目指す笠原
2021年9月23日 13時31分
◇23日 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
両軍のスターティングメンバーが発表された。中日は木下拓哉捕手（29）が前日から打順を1つ上げ、「7番・捕手」でスタメン。好機での勝負強い一打に期待がかかる。先発は笠原祥太郎投手（26）。2年ぶりの1軍登板となった15日の広島戦（バンテリンドームナゴヤ）では粘りの投球で5イニング1失点に抑えた。2019年7月28日以来の白星を目指す。
【阪神】
1番・中・近本
2番・遊・中野
3番・二・糸原
4番・一・マルテ
5番・三・大山
6番・左・サンズ
7番・右・佐藤輝
8番・捕・梅野
9番・投・伊藤将
【中日】
1番・遊・京田
2番・二・高松
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・左・福田
6番・三・高橋周
7番・捕・木下拓
8番・右・渡辺
9番・投・笠原
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