キャッチボールする笠原

◇23日 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）

両軍のスターティングメンバーが発表された。中日は木下拓哉捕手（29）が前日から打順を1つ上げ、「7番・捕手」でスタメン。好機での勝負強い一打に期待がかかる。先発は笠原祥太郎投手（26）。2年ぶりの1軍登板となった15日の広島戦（バンテリンドームナゴヤ）では粘りの投球で5イニング1失点に抑えた。2019年7月28日以来の白星を目指す。

【阪神】

1番・中・近本

2番・遊・中野

3番・二・糸原

4番・一・マルテ

5番・三・大山

6番・左・サンズ

7番・右・佐藤輝

8番・捕・梅野

9番・投・伊藤将

【中日】

1番・遊・京田

2番・二・高松

3番・中・大島

4番・一・ビシエド

5番・左・福田

6番・三・高橋周

7番・捕・木下拓

8番・右・渡辺

9番・投・笠原