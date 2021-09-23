『アイドリッシュセブン』龍之介の潔白を証明するため…【1クール最終話】
2021年9月23日 12時00分 (9月23日 12時05分更新)
テレビアニメ『アイドリッシュセブン』の第3期『アイドリッシュセブンThird BEAT!』の第13話（1クール 最終話）の場面カットが公開された。
第13話「狂気と破壊のテトラルキア」は、龍之介の潔白を証明するため、了のもとへ直談判に向かう三月とナギと楽。大和と天はすみれの説得を試みるが、彼女の心を変えることはできなかった。姉鷺は紡と岡崎に、この先まだ何かが起きそうだと不安げに語る…。
同作は、人気スマートフォンゲームが原作で、プレーヤーが芸能事務所で働くマネジャーとして、男性アイドル「IDOLiSH7」を育成していく物語。2018年1～5月にテレビアニメ第1期が放送され、第2期が2020年4月～12月（※新型コロナウイルスの影響による延期期間含む）に放送された。
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