映画公開記念『テレビ演劇 サクセス荘』ふりかえり上映会開催決定
2021年9月22日 18時00分 (9月22日 18時06分更新)
2019年7月からテレビ東京ほかで放送されてきた、2.5次元舞台などで活躍中の俳優による“リハは1度だけ”“本番一発勝負”の新感覚ドラマ『テレビ演劇 サクセス荘』が映画化。ドラマ全3期までのキャスト総出演で、12月31日よりイオンシネマほか全国で公開される。この映画公開を記念して『テレビ演劇 サクセス荘』シリーズのふりかえり上映会の開催が決定した。
第1弾として、10月18日（月）午後7時30分から1期のふりかえり上映会を開催。和田雅成、高木俊（※高ははしごたか）、黒羽麻璃央、荒牧慶彦、定本楓馬、玉城裕規、寺山武志（劇中部屋番号順）が出演し、1期のふりかえり上映や秘蔵映像など楽しいトークとともに生配信でお届け。さらに、イベント内でいち早く映画の新情報も解禁する。11、12月には２、３期のふりかえり上映会を開催予定。詳細は後日発表。
■生配信イベント概要
配信日時（予定）：10月18日（月）午後7時30分～
※配信終了時～10月24日（日）午後11時までアーカイブ視聴が可能。
出演者（予定）：和田雅成、高木俊、黒羽麻璃央、荒牧慶彦、定本楓馬、玉城裕規、寺山武志（※劇中部屋番号順）
配信プラットフォーム：ストリーミング＋ （イープラス運営）
URL： https://eplus.jp/success-furikaeri1018/
チケット料金：3000円（税込）
チケット販売：9月23日（木・祝）正午～ 10月19日（火）午後11時まで
詳細は、番組公式ホームページ
https://www.tv-tokyo.co.jp/success_soum/
配信日時（予定）：10月18日（月）午後7時30分～
※配信終了時～10月24日（日）午後11時までアーカイブ視聴が可能。
出演者（予定）：和田雅成、高木俊、黒羽麻璃央、荒牧慶彦、定本楓馬、玉城裕規、寺山武志（※劇中部屋番号順）
配信プラットフォーム：ストリーミング＋ （イープラス運営）
URL： https://eplus.jp/success-furikaeri1018/
チケット料金：3000円（税込）
チケット販売：9月23日（木・祝）正午～ 10月19日（火）午後11時まで
詳細は、番組公式ホームページ
https://www.tv-tokyo.co.jp/success_soum/
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