櫻坂46 3rdシングル「流れ弾」通常盤ジャケット

アイドルグループ・櫻坂46の3rdシングル「流れ弾」(10月13日発売)の各タイプに収録される楽曲が発表された。グループ初となるユニット曲が収録される。

2期生・田村保乃が初センターを務める表題曲は、疾走感あふれるダンスナンバー。収録楽曲は全7曲で、二期生の森田ひかるがセンターを務める「Dead end」、渡邉理佐がセンターを務める「無言の宇宙」が発表されていた。

新たに発表されたのは、フォーメーション三列目メンバー、通称“BACKS”と呼ばれるメンバーによる「ソニア」。現在休養中ではあるが制作には参加している小林由依、1st・2ndシングルではセンター経験もある二期生の藤吉夏鈴、ダンスパフォーマンスが魅力の二期生の遠藤光莉によるユニット楽曲「ジャマイカビール」。レギュラー番組でもキャラクターが光り、歌唱力に定評がある二期生の井上梨名と松田里奈による楽曲「On my way」。さらには田村保乃がセンターを務める「美しきNervous」が各形態に収録される。

また、特典のBlu-rayには今年6月に実施された『BACKS LIVE!!』のライブ映像と、新たに撮りおろしされた『SAKURA MEGURI』が収録。『BACKS LIVE!!』は1st・2ndの三列目メンバーによるライブで、3日目を中心に各メンバーがセンターを務め、商品化を望む声が大きかった。

「ソニア」はメンバーの尾関梨香がメインパーソナリティーを務める26日放送のニッポン放送『櫻坂46 こちら有楽町星空放送局』で、「美しきNervous」は27日の文化放送『レコメン!』にて楽曲が初解禁となる。

櫻坂46「流れ弾」収録楽曲

●TYPE-A

<DISC1 CD>

1.流れ弾

2.Dead end

3.ソニア

4.流れ弾 -OFF VOCAL ver.-

5.Dead end -OFF VOCAL ver.-

6.ソニア -OFF VOCAL ver.-

<DISC2 Blu-ray>

1.流れ弾 -MUSIC VIDEO-

2.SAKURA MEGURI

齋藤冬優花×菅井友香×守屋茜

渡辺梨加×渡邉理佐×増本綺良

3.Sakurazaka46 BACKS LIVE!! ~Center Performance Collections~

オープニングVTR

Nobody's fault

Plastic regret

半信半疑

BAN -Day1-

●TYPE-B

<DISC1 CD>

1.流れ弾

2.Dead end

3.ジャマイカビール

4.流れ弾 -OFF VOCAL ver.-

5.Dead end -OFF VOCAL ver.-

6.ジャマイカビール -OFF VOCAL ver.-

<DISC2 Blu-ray>

1.流れ弾 -MUSIC VIDEO-

2.SAKURA MEGURI

井上梨名×幸阪茉里乃×関有美子×守屋麗奈

遠藤光莉×藤吉夏鈴×山﨑天

3.Sakurazaka46 BACKS LIVE!! ~Center Performance Collections~

Nobody’s fault -Day1-

Microscope

偶然の答え

君と僕と洗濯物

インタビューVTR

●TYPE-C

<DISC1 CD>

1.流れ弾

2.Dead end

3.On my way

4.流れ弾 -OFF VOCAL ver.-

5.Dead end -OFF VOCAL ver.-

6.On my way -OFF VOCAL ver.-

<DISC2 Blu-ray>

1.流れ弾 -MUSIC VIDEO-

2.Dead end -MUSIC VIDEO-

3.SAKURA MEGURI

小池美波×小林由依×大園玲

大沼晶保×武元唯衣×田村保乃

4.Sakurazaka46 BACKS LIVE!! ~Center Performance Collections~

ブルームーンキス

最終の地下鉄に乗って

思ったよりも寂しくない

BAN -Day2-

●TYPE-D

<DISC1 CD>

1.流れ弾

2.Dead end

3.無言の宇宙

4.流れ弾 -OFF VOCAL ver.-

5.Dead end -OFF VOCAL ver.-

6.無言の宇宙 -OFF VOCAL ver.-

<DISC2 Blu-ray>

1.流れ弾 -MUSIC VIDEO-

2.無言の宇宙 -MUSIC VIDEO-

3.SAKURA MEGURI

上村莉菜×尾関梨香×原田葵

土生瑞穂×松田里奈×森田ひかる

4.Sakurazaka46 BACKS LIVE!! ~Center Performance Collections~

Nobody's fault -Day2-

それが愛なのね

なぜ 恋をして来なかったんだろう?

Buddies

BAN

●通常盤

<CDのみ>

1.流れ弾

2.Dead end

3.美しきNervous

4.流れ弾 -OFF VOCAL ver.-

5.Dead end -OFF VOCAL ver.-

6.美しきNervous -OFF VOCAL ver.-

