NHK音楽番組『シブヤノオト and more FES.2021』第1弾アーティストが決定 (C)NHK

NHK総合の音楽番組『シブヤノオト』の5回目となるスペシャル番組『シブヤノオト and more FES.2021』が10月9日(後10:40~11:40、11:45~深0:45)に生放送されることが決定し、出演アーティスト第1弾が発表となった。

東京・渋谷にあるNHKの101スタジオから、今回も『andmore』をコンセプトに生放送。ウマ娘、JO1、GENERATIONS from EXILE TRIBE、MAISONdes、緑黄色社会の出演が発表された。

番組公式サイトでは「GENERATIONSと一緒に踊ろうダンス動画」を募集。「Make Me Better」を披露するGENERATIONSが「この楽曲で一緒に踊って一緒に盛り上がってほしい!」と呼びかけ、視聴者が「Make Me Better」で踊るダンス動画を募る。応募開始日時など詳細は、番組の公式サイトおよびツイッターで公開される。

■『シブヤノオト and more FES.2021』出演アーティスト

ウマ娘

JO1

GENERATIONS from EXILE TRIBE

MAISONdes

緑黄色社会

ほか

※50音順

