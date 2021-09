『Hello! Project 研修生発表会2021 9月〜STARS〜』に出演したハロプロ研修生ユニット&ハロプロ研修生

ハロー!プロジェクトでデビューを目指すハロプロ研修生9人と、新グループのメンバーとなることが発表されているハロプロ研修生ユニット8人が19日、東京・Zepp Tokyoで『Hello! Project 研修生発表会2021 9月〜STARS〜』を開催した。新型コロナウイルス感染防止対策を取り、有観客で昼・夕方の2回公演が行われた。

オープニングはアップテンポなナンバー「きみの登場」で幕を開け、オレンジ色の衣装に身を包んだ晴れやかな表情の15人(新メンバー2人を除く)が一斉に登場。間髪入れずに「ありがた迷惑物語」でたたみかけ。拳を振り上げて力強いダンスを披露した。

メンバー紹介に続いて、ハロプロ研修生の松原ユリヤ、小野田華凜、橋田歩果、平山遊季、村越彩菜、植村葉純、石山咲良の7人が、アンジュルムの「Uraha=Lover」を歌唱。キーが高めで難易度が高いソロパートもそれぞれ堂々と歌い上げた。

ハロプロ研修生ユニットの窪田七海・西崎美空と前出の石山、橋田の4人は、CHICA#TETSUのポップナンバー「高輪ゲートウェイ駅ができる頃には」を歌い、せりふパートも含めて個性をアピール。

続いて、研修生と研修生ユニット混合の米村姫良々、石栗奏美、中山夏月姫、斉藤円香・広本瑠璃、松原、村越、植村はつばきファクトリー曲「恋のUFOキャッチャー」、北原もも、小野田、平山はモーニング娘。曲「Moonlight night 〜月夜の晩だよ〜」をパフォーマンスした。

2回目公演のMCは、8月にハロプロ研修生として加入したばかりで東京では初ステージとなる吉田姫杷(よしだ・ひのは、14)と川嶋美楓(かわしま・みふ、13)を中心にトーク。「宝物は?」という質問に、吉田は「友達にもらったミサンガ」、川嶋は「飼っている2匹の猫」と即答。新人ながらテンポよくハキハキと返答する2人に、MCのまことは「事前に結構練習したんですか?」と感心した。

2人はJuice=Juiceの人気曲「「ひとりで生きられそう」ってそれってねえ、褒めているの?」を堂々と歌唱し、続けて先輩メンバーと共に「アニマルランド」をパフォーマンス。ロックナンバーに乗せ、さまざまな動物の動きをモチーフにしたユニークなダンスで会場を盛り上げた。

ハロプロ研修生北海道feat.稲場愛香名義で2018年にリリースされた楽曲「ハンコウキ!」は、石栗、松原、小野田、橋田、平山、村越、植村、石山の8人で披露。石栗は現在唯一のハロプロ研修生北海道メンバーで、新グループでのデビューが決まっていることから、その成長ぶりに会場の手拍子も大きくなった。

研修生ユニットが持ち歌の「ミステイク」とJuice=Juice曲「微炭酸」で大人びた表情で魅せ、新曲「Go Your Way」でも一体感のあるダンスを披露。橋田、村越、石山はつんく♂が書き下ろした新曲「部活終わりに新しいジャージに着替える乙女心」で淡い恋心をしっとりと歌い上げる。

終盤ではテイストが全く異なる「表参道A5」「情熱スパークル」をしっかりと表現しながらパフォーマンス。ラストは出演者全員による「Upside down girl」で締めくくった。

この公演の模様は、9月26日午後6時より「HELLO! PROJECT STREAM ONLINE STORE」で有料配信開始。9月27日、10月4日深夜放送のテレビ東京系『ハロドリ。』(毎週月曜 深1:05~)でもダイジェストが放送され、9月29日にはハロプロ研修生の3rdアルバム『3-STARS』が発売される。

■『Hello! Project 研修生発表会2021 9月〜STARS〜』セットリスト

01. きみの登場(研修生ユニット・ハロプロ研修生)

02. ありがた迷惑物語(研修生ユニット・ハロプロ研修生)

03. Uraha=Lover(ハロプロ研修生)

04. 高輪ゲートウェイ駅ができる頃には(窪田・西崎・橋田・石山)

05. 恋のUFOキャッチャー(米村・石栗・中山・斉藤・広本・松原・村越・植村)

06. Moonlight night 〜月夜の晩だよ〜(北原・小野田・平山)

07.「ひとりで生きられそう」ってそれってねえ、褒めているの?(吉田・川嶋)

08. アニマルランド(ハロプロ研修生※吉田・川嶋も参加)

09. ハンコウキ!(石栗・松原・小野田・橋田・平山・村越・植村・石山)

10. ミステイク(研修生ユニット)

11. 微炭酸(研修生ユニット)

12. Go Your Way(研修生ユニット)

13. 部活終わりに新しいジャージに着替える乙女心(橋田・村越・石山)

14. 表参道A5(ハロプロ研修生)

15. 情熱スパークル(ハロプロ研修生)

16. Upside down girl(全員)

※西崎の「崎」=たつさきが正式表記

