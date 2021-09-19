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妹尾が初優勝　剣道の全日本女子選手権

2021年9月19日 18時16分 (9月19日 18時49分更新)
　剣道の全日本女子選手権で、優勝し笑顔の妹尾舞香＝ジェイテクトアリーナ奈良

　剣道の全日本女子選手権で、優勝し笑顔の妹尾舞香＝ジェイテクトアリーナ奈良

  • 　剣道の全日本女子選手権で、優勝し笑顔の妹尾舞香＝ジェイテクトアリーナ奈良
  • 　決勝で志藤綾子を攻める妹尾舞香（右）＝ジェイテクトアリーナ奈良
　剣道の第６０回全日本女子選手権は１９日、ジェイテクトアリーナ奈良で行われ、妹尾舞香４段（鹿屋体大）が初の日本一に輝いた。
　決勝で妹尾は志藤綾子５段（伊田テクノス）から面を奪った。
　今大会は全国から６４人が参加した。

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