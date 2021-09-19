【中日スタメン】木下拓哉＆ロドリゲスが後半戦初バッテリー 福田永将が２戦ぶりスタメン復帰
2021年9月19日 16時33分
◇１９日 ＤｅＮＡ―中日（横浜スタジアム）
スターティングメンバーが発表された。中日打線は前日、今季ワーストタイの１３三振。この日は福田永将外野手（３３）が２戦ぶりスタメン出場。また、木下拓哉捕手（２９）が「８番・捕手」で先発のジャリエル・ロドリゲス投手（２４）と後半戦初バッテリーを組む。初めての横浜スタジアムで待望の今季初勝利をアシストする。
【中日】
１番・遊・京田
２番・右・渡辺
３番・中・大島
４番・一・ビシエド
５番・左・福田
６番・三・高橋周
７番・二・堂上
８番・捕・木下拓
９番・投・ロドリゲス
【ＤｅＮＡ】
１番・中・桑原
２番・遊・柴田
３番・左・佐野
４番・右・オースティン
５番・三・宮崎
６番・二・牧
７番・一・ソト
８番・捕・戸柱
９番・投・今永
１番・遊・京田
２番・右・渡辺
３番・中・大島
４番・一・ビシエド
５番・左・福田
６番・三・高橋周
７番・二・堂上
８番・捕・木下拓
９番・投・ロドリゲス
【ＤｅＮＡ】
１番・中・桑原
２番・遊・柴田
３番・左・佐野
４番・右・オースティン
５番・三・宮崎
６番・二・牧
７番・一・ソト
８番・捕・戸柱
９番・投・今永
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