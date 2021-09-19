◇１９日 ＤｅＮＡ―中日（横浜スタジアム）

スターティングメンバーが発表された。中日打線は前日、今季ワーストタイの１３三振。この日は福田永将外野手（３３）が２戦ぶりスタメン出場。また、木下拓哉捕手（２９）が「８番・捕手」で先発のジャリエル・ロドリゲス投手（２４）と後半戦初バッテリーを組む。初めての横浜スタジアムで待望の今季初勝利をアシストする。

【中日】

１番・遊・京田

２番・右・渡辺

３番・中・大島

４番・一・ビシエド

５番・左・福田

６番・三・高橋周

７番・二・堂上

８番・捕・木下拓

９番・投・ロドリゲス

【ＤｅＮＡ】

１番・中・桑原

２番・遊・柴田

３番・左・佐野

４番・右・オースティン

５番・三・宮崎

６番・二・牧

７番・一・ソト

８番・捕・戸柱

９番・投・今永