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【中日スタメン】木下拓哉＆ロドリゲスが後半戦初バッテリー 福田永将が２戦ぶりスタメン復帰

2021年9月19日 16時33分

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中日・木下拓

中日・木下拓

◇１９日　ＤｅＮＡ―中日（横浜スタジアム）
　スターティングメンバーが発表された。中日打線は前日、今季ワーストタイの１３三振。この日は福田永将外野手（３３）が２戦ぶりスタメン出場。また、木下拓哉捕手（２９）が「８番・捕手」で先発のジャリエル・ロドリゲス投手（２４）と後半戦初バッテリーを組む。初めての横浜スタジアムで待望の今季初勝利をアシストする。
【中日】
１番・遊・京田
２番・右・渡辺
３番・中・大島
４番・一・ビシエド
５番・左・福田
６番・三・高橋周
７番・二・堂上
８番・捕・木下拓
９番・投・ロドリゲス
【ＤｅＮＡ】
１番・中・桑原
２番・遊・柴田
３番・左・佐野
４番・右・オースティン
５番・三・宮崎
６番・二・牧
７番・一・ソト
８番・捕・戸柱
９番・投・今永
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