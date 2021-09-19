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Perfume、メジャーデビュー記念日9・21にYouTube生配信　「ポリゴンウェイヴ」MVフル公開も

2021年9月19日 12時00分 (9月19日 13時06分更新)
9月21日にメジャーデビュー16周年を迎えるPerfume

9月21日にメジャーデビュー16周年を迎えるPerfume

　3人組テクノポップユニット・Perfumeが、メジャーデビュー16周年記念日の21日にYouTube生配信『Perfume ポリゴンウェイヴEP発売記念 YouTube LIVE TALK』を行うことが決定した。
【動画】YouTube生配信　メジャーデビュー記念日9・21午後7時開始
　21日のメジャーデビュー記念日と、翌22日発売の新作『ポリゴンウェイヴEP』を発売することを記念して行われるもので、21日午後7時からYouTube生配信をスタートする。
　「ポリゴンウェイヴ」のミュージックビデオ（MV）を全編初公開するほか、新EPに関するトークなど、たっぷり１時間行われる予定。
【試聴】Perfumeの主な配信楽曲
【写真＆動画あり】Perfumeがライブ終了直後に会場から動画コメントを発信
【動画】「ポリゴンウェイヴ」ダンスプラクティスビデオ【フル】
【ソロ写真】Perfumeの3人がデニムを着こなすレア画像6点
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