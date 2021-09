15人の日本人練習生が5人組“ガルクラ”グループデビューを目指してサバイバル『Who is Princess? -Girls Group Debut Survival Program-』(C)WIP Project

平均年齢15.6歳の日本人少女15人がガールズグループでのデビューを目指すサバイバルプログラム『Who is Princess? -Girls Group Debut Survival Program-』が、10月からの新番組として日本テレビ系でスタートすることが19日、同局系『シューイチ』(毎週日曜 前7:30)で発表された。デビューを目指す15人の練習生と、番組テーマソング「FUN」のミュージックビデオ(MV)が解禁となった。番組のホスト(司会、進行役)は西川貴教が務める。

オーディション番組が花盛りの中、他の番組と一線を画しているのは、参加者たちは既にオーディションを勝ち抜いて芸能事務所の練習生として所属し、毎日K-POPメソッドの厳しいトレーニングを受けている点。参加するのは、13~19歳(平均年齢15.6歳)の練習生たちで、その多くがダンス歴約10年。ハイレベルなダンスパフォーマンスバトルが期待される。

参加者15人のうち、デビューできるのはわずか5人。番組内で予定されているミッションには、早くも関係者の間で「過酷すぎる」との声もあがっているという。世界で活躍する“ガールクラッシュ”(女性が惚れ込むような女性)グループを目指す少女たちの挑戦が始まる。

司会進行役のホストは前出の西川貴教が務め、アーティストの先輩の立場から練習生たちを支え、“鬼コーチ”は改めて発表される。

ミュージックビデオが先行公開された番組テーマ曲「FUN」は、過酷なミッションへ挑む少女たちの「私は私らしく夢をつかむの!」という心情を投影するような内容。作曲を担当したのは、韓国の5人組・ITZYの「WANNABE」「DALLA DALLA」、アジア発の9人組TWICEの「Heart Shaker」など数多くのヒット曲を手がける韓国の作曲チーム「GALACTIKA*」、振付は世界的人気の4人組BLACKPINKの「LOVESICK GIRLS」、TWICE「I CAN’T STOP ME」、ITZY「Not Shy」などK-POPグループの振付も手がけている振付師キール・トゥーテンが担当した。

本プロジェクトでは、4つのコンテンツを制作。10月3日より毎週日曜放送の日本テレビ『シューイチ』で『Who is Princess?』を特集し、少女たちの昇格、降格、脱落などを最速で放送。同番組放送後、舞台裏を含む『Who is Princess?完全版』をHuluで配信する。さらに、毎週火曜には無料動画サービス『GYAO!』と、全世界を対象としたグローバルファンコミュニティプラットフォーム『Weverse』で配信予定。そして、10月5日からは冠番組『Who is Princess? -Girls Group Debut Survival Program-』(毎週火曜 深0:59~)がスタートし、Hulu完全版とは異なる視点でデビューまでを追う。

■練習生プロフィール

NANA(14)/東京都/164センチ/9年

YUMENO(18)/東京都/166センチ/11年

UTA(14)/大阪府/165センチ/1年

RINKA(19)/熊本県/164センチ/2年

RIO(17)/福島県/163センチ/11年

RIN(13)/福岡県/163センチ/8年

YUKINO(14)/京都府/155センチ/5年

RINKO(14)/千葉県/157センチ/1年

AINA(18)/大阪府/158センチ/13年

SENA(13)/東京都/156センチ/4年

NIJIKA(16)/福岡県/159センチ/9年

YUU(17)/埼玉県/166センチ/4年

HONOKA(16)/埼玉県/166センチ/2年

RAN(14)/埼玉県/171センチ/2年

COCO(17)/埼玉県/166センチ/1年

※左から名前(年齢)/出身地/身長/ダンス歴

■放送・配信スケジュール

(1)日曜 午前7時30分〜『シューイチ』内で最新情報放送

(2)日曜 『シューイチ』放送後『Hulu』で完全版配信

(3)火曜 正午予定 『GYAO!』『Weverse』で無料公開版配信

(4)火曜 深夜0時59分〜 冠番組『Who is Princess?』放送※毎月1回休止・年末休止あり

※広島テレビ・長崎国際テレビでは日本テレビと同時放送開始

※熊本県民テレビでは10月11日(月)午前10時25分〜放送開始

関連キーワード エンタメ総合