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巨６―６ヤ（１８日）　巨人が追い付く

2021年9月18日 21時38分 (9月18日 22時10分更新)
　７回巨人１死満塁、坂本が左翼線に同点２点二塁打を放つ。捕手中村＝東京ドーム

　７回巨人１死満塁、坂本が左翼線に同点２点二塁打を放つ。捕手中村＝東京ドーム

　巨人が４―６の七回に坂本の２点二塁打で追い付き、引き分けに持ち込んだ。４点を追う四回に坂本、中島のソロで反撃。五回には代打北村のソロで追い上げた。ヤクルトは四回の塩見の３ランなどでリードしながら逃げ切れなかった。

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