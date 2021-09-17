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巨２―８ヤ（１７日）　ヤクルトが快勝

2021年9月17日 21時19分 (9月17日 21時34分更新)
　巨人戦に先発したヤクルト・奥川＝東京ドーム

　巨人戦に先発したヤクルト・奥川＝東京ドーム

　ヤクルトが快勝した。０―１の二回に西浦の犠飛で追い付き、四回にサンタナの２ランで勝ち越した。五回に山田のソロ、八回には塩見の満塁本塁打で突き放した。奥川が７回１失点で７勝目を挙げた。巨人は投打ともに精彩を欠いた。

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