こんにちは。韓国在住の編集ライター・二俣愛子です。今回は、韓国でも日本でも話題を集めている韓国ドラマ『賢い医師生活』、『賢い医師生活2』にフォーカス!ソウルにあるロケ地を、めぐるのにおすすめの順番でご紹介します。

■視聴率歴代記録を更新中!

2020年にスタートした『賢い医師生活(シーズン1)』は、韓国でNetflixの年間視聴率のNO.1を記録。また、現在『賢い医師生活2』がtvNで放送中ですが、初回放送は首都圏での最高視聴率14.9%を越えて同放送局の歴代NO.1を樹立しました。9月16日に最終回を迎えたとあって、すでに私の周りでもロスに嘆く声が聞こえています。

■『賢い医師生活』ロケ地1 ユルジェ病院(梨大ソウル病院)

メインキャラクターたちが勤務する病院で、シーズン1,2ともにドラマの舞台となる場所が、地下鉄5号線「鉢山(バルサン)駅」直結の「梨大ソウル病院」です。

手術室や個室などは撮影スタジオを使用しているようですが、外観、ロビー、病院の廊下、エレベーターなど、よく見かけるシーンで頻繁に登場する場所です。

まさにこの渡り廊下!ドラマファンの方ならば、見たことありますよね?

また、メインキャラクターたちがたびたび利用しているカフェや、悩みを共有しあう場にもなっている庭園もこの病院内にありますので、ファンはぜひ訪れたい場所です。

ちなみにこの病院は、2019年にオープンしたばかり。7000億ウォン(約700億円)をかけて設立されたのだそう。

実際に中に入ってみると、圧巻。吹き抜けになっていて、病院なのにすごく心地がいい場所でした。

訪れるならば病院の営業がお休みの日曜日ならば、ほとんど人がいないのでおすすめです。

病院1階のロビーには、ポスターも出てましたよ!

・病院内のカフェ(PARIS CROISSANT) メインキャラクターたちが出勤時に立ち寄りコーヒーを買ったり、同僚たちとの休憩の場としてたびたび登場するのが、病院内1階にあるカフェ「PARIS CROISSANT」です。

「PARIS CROISSANT」は、チェーン店でソウル市内にも支店がたくさんある有名店。パンとコーヒーがおいしいんです。

登場人物たちがオーダーをするシーンがよく登場しますが、まさにここがそのカウンター。

ドラマ内では、朝の出勤時は長蛇の列で、ソクヒョンがカウンターでオーダーしているときに、後からやってきたジュンワンとジョンウォンがオーダーを一緒に頼みお会計はそのままソクヒョンがする羽目になるという、この仲良しならではのシーンを思い出しました。

・病院内の庭園 悩みを共有しあったり、お客が着たときに話をするシーンで登場するのが、病院内にある庭園です。

多くは山の中に建てられたセットで撮影されたようですが、この病院内にも使われた中庭があります。それが、B棟4階にある庭園。普段は入院中の患者さんたちの憩いの場所になっています。広々とした抜けが気持ちいい。

この場所は、シーズン1第3話でイクジュンと海外に住む妻のヘジョンが会話するシーンでも使用されています。

●梨大ソウル病院

住所:ソウル特別市 江西区 空港大路260

アクセス:地下鉄5号線「鉢山(バルサン)駅」8番出口直結

■『賢い医師生活』ロケ地2 懐かしのカラオケ店

シーズン1第3話の学生時代の回想シーンで登場したのが、若かりし5人が青春時代の人気曲「アロハ」を歌ったカラオケ店です。

ここは、弘大の通称・駐車場通りにある「ラグジュアリー 秀(ス)ノレバン」。数々のドラマのロケ地としても有名で、ラグジュアリーな店内が魅力のカラオケ店です。特に写真でもわかるようにガラス張りで中が丸見えのお部屋が人気のスポットになっています。

※ちなみに韓国では、カラオケのことを「ノレ(歌)バン(部屋)」とか、「ノレ(歌)ヨンスプジャン(練習場)」といいます。

ここで、イクジュンが歌う「アロハ」は同ドラマのメイン楽曲にもなり、音楽チャートでも1位を獲得したり、各種授賞式でOST賞5冠王を達成するほど話題に。

●ラグジュアリー秀(ス)ノレバン

住所:ソウル特別市 麻浦区 西橋洞 367-39

アクセス:地下鉄2号線「弘大入口」駅 9番出口より徒歩15分

■『賢い医師生活』ロケ地3 ボナペティ ヨイド店

ソンファに思いを寄せる神経外科レジデントのチホンと、2人きりのデートか!?と思われたシーンで登場した、オシャレな雰囲気がただようイタリアンのお店です。

日曜日のお昼時に訪れたのですが、日差しがふんわり差し込んでいて休日のランチにぴったりな空間でした。

実はこのお店は、ほかにもさまざまなドラマで登場する撮影のメッカだそうで、店員さんに「ドラマに登場したパスタを頼みたいのですが」と伝えると「どのドラマですか? 撮影がありすぎてわからないので調べてみます」とのこと。

結局、どのメニューかわからないとのことで、お店の人気メニュー「ロゼ シュリンプ パスタ」と「アーリオオーリオ」をいただきました。パスタのお味は正直なところSOSOでしたが、場所は、ヨイド公園の近くにあって休日を過ごすのにすごくいい場所です。

また、2021年にリニューアルオープンしたばかりで話題の「ザ ヒョンデ 百貨店 ソウル」も近くにあり、韓国で人気の日本未上陸ブランドやカフェ、グルメなども丸っとチェックできるので、ロケ地巡りのついでに寄ってみるのもおすすめですよ。

●イタリアン ビストロ「ボナペティ」ヨイド店

住所:ソウル永登浦区銀杏路30中小企業中央会

アクセス:地下鉄9号線「国会議事堂」駅 3番出口 徒歩10分

■『賢い医師生活』ロケ地4 エッグドロップ江南本店

イクジュンの一人息子でキュートな魅力全開のウジュが、「この店の常連」と語るサンドイッチ店が、韓国で人気の卵サンドのチェーン店「エッグドロップ江南店」です。

このお店がPPL(ドラマ内広告)の協賛企業でもあるため、ドラマ内ではたびたび「エッグドロップ」を食べるシーンや、このお店が登場します。

最初に登場したのはシーズン1第4話。ウジュの彼女やママの話をするシーンなのですが、イクジュンとの親子愛が伝わるたまらないシーンでした。

このときウジュがイクジュンに抱っこしてもらいながらオーダーしたのは、「アボカドホリック」。イクジュンはウジュの希望で「ハム&チーズ」を頼んでいます。ここでのシーンは本当にキュンとしました。

ちなみに個人的には、別のシーンで外科レジデントのキョウルが一番好きだと語る「ダブルベーコンチーズ」がイチオシです。

●エッグドロップ江南本店

住所:ソウル特別市 瑞草区 瑞草洞 1321-9

アクセス:地下鉄3号線「江南駅」6番出口より徒歩7分

■『賢い医師生活』ロケ地5 河南(ハナム)デジチッ 三成COEX直営店



シーズン1第9話と、シーズン2第8話で5人が訪れるサムギョプサル屋さんが「河南(ハナム)デジチッ」です。

東方神起・チャンミンや2PMのメンバーなどの営農人も訪れる韓国でも大人気のチェーン店で、個人的にもサムギョプサルを食べるのにおすすめしたい場所です。日本では、新大久保に支店があるようですね。

こちらもPPL(ドラマ内広告)の協賛企業で、5人が病院の勤務中にデリバリーをしてランチを食べるシーンも登場するのですが、これがとにかく美味しそう!これを見てすぐさまオーダーしました(笑)。

上の投稿は以前、別の支店に食べに行ったときに撮影したもの。店員さんが丁寧に焼いてくれるスタイルでベストな焼き加減の美味しいサムギョプサルが味わえますよ。

●河南(ハナム)デジチッ 三成COEX直営店

住所:ソウル特別市 江南区 三成洞 151-21

アクセス:地下鉄9号線「三成中央」駅 5番出口 徒歩5分/地下鉄2号線「三成」駅 5番出口徒歩10分

■ソウルでめぐれるロケ地をチェック

『賢い医師生活』の撮影場所は、ソウルのお隣、京畿道で行われいてる場所も多いのですが、今回はソウルでめぐれる場所を5つ厳選しました。

「シーズン2」の撮影場所の公開情報がまだ少なく「シーズン1」の場所がメインになりましたが、このページをぜひブックマークしていただき、いつか韓国に遊びに来れるようになったときに回ってみてくださいね。

