KAT-TUN「We Just Go Hard feat.AK-69/EUPHORIA」

今年3月にCDデビュー15周年を迎えたKAT-TUNの最新シングル「We Just Go Hard feat.AK-69/EUPHORIA」が、初週20.5万枚を売り上げ、9月14日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

1位: We Just Go Hard feat.AK-69/EUPHORIA / KAT-TUN

2位: Merry-Go-Round / MAN WITH A MISSION

3位: Edel Lilie(Last Bullet MIX) / アサルトリリィ Last Bullet

4位: THE IDOLM@STER SHINY COLORS L@YERED WING 06(Another Rampage) / ストレイライト

5位: HADASHi NO STEP / LiSA

6位: ALKALOID × Valkyrie「Artistic Partisan」 あんさんぶるスターズ!! FUSION UNIT SERIES 03(Artistic Partisan) / ALKALOID × Valkyrie

7位: 君に夢中 / KissBee

8位: ウィークエンドシトロン / =LOVE

9位: 君はこの夏、恋をする / ≠ME

10位: 世界の秘密 / さユり

