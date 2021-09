ENHYPENが1stスタジオアルバム『DIMENSION : DILEMMA』でカムバック (P)&(C) BELIFT LAB

7人組グローバルボーイズグループ・ENHYPENが、10月12日に1stスタジオアルバム『DIMENSION : DILEMMA』を発売することが17日、わかった。

ENHYPENは17日午前0時、公式SNSを通じて”DIMENSION : DILEMMA「Intro : Whiteout」”という映像を公開。最新アルバム発売を報告した。4月にリリースした2ndミニアルバム『BORDER : CARNIVAL』以来、約6ヶ月ぶりカムバックする。

公開された映像は、『DIMENSION : DILEMMA』の最初のトラックである「Intro : Whiteout」の歌詞を視覚的に表現したコンテンツで、感覚的な演出とビジュアルになっている。青空と日差しを受けて輝く広大な海で始まり、清涼感を与える映像は、曲の歌詞とともにシャンデリア、絶え間なく回転するコインなど、多様なオブジェが交差しながら登場し、象徴するものが何か気にさせる構成。

映像は“Whatever we choose, We’ve got to run. What do you think?”(僕は一応走ってみるつもりだけど、あなたはどう思う?)という最後のナレーションとともに砂浜を照らすことで終わり、余韻を残している。

ENHYPENはメンバーの6人が新型コロナウイルスに感染。きのう16日、全員が生活治療センターから退所し、隔離解除されたことを報告していた。

