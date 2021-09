世界的人気を誇るファンタジー映画シリーズ『ハリー・ポッターと賢者の石』の製作から20周年を迎えたことを記念して、ホグワーツ・エクスプレス仕様のBOXに、初収録となる“マジカル・ムービー・モード”はじめプレミアムアイテムが詰まった、の『ハリー・ポッター 8-Filmホグワーツ・エクスプレス コレクターズBOX』がちょうど日本での映画公開から20年にあたる2021年12月1日に発売される。

ハリーが、ロンが、ハーマイオニーが、ホグワーツ・エクスプレスに乗って帰ってくる! ホグワーツ・エクスプレスを模したボックスには、20周年の新規キーアートを使用したパッケージのハリー・ポッター全8作品の本編4K ULTRA HD&ブルーレイに加えて、20周年を記念して製作された 『ハリー・ポッターと賢者の石 マジカル・ムービー・モード』 Blu-rayを初収録。

「マジカル・ムービー・モード」 とは、『ハリーポッターと賢者の石』を体験する、素晴らしい新たな方法。映画製作の秘密や呪文、魔法動物、魔法の道具やトリビアなどを発見しよう。

さらに、現存する全ての映像特典ディスクを合わせた33枚組(本編ディスク19枚、映像特典ディスク14枚)。ホグワーツ・エクスプレス乗車券<シリアル番号入り>をはじめ、2種類のブックレット(ビハインド・ザ・シーンブックレット/アニバーサリーブックレット)、コンセプトアートカード(7枚組)、キャラクターカード(7枚組)、ミニポスターが特製ケースに収納され、プレミアム感満載。ポッタリアン必携のアニバーサリー・コレクターズBOXといえる。価格は5万9800円(税込)。

■収録内容

ハリー・ポッターと賢者の石 本編 4K UHD

ハリー・ポッターと賢者の石 本編 BD

ハリー・ポッターと賢者の石<マジカル・ムービー・モード> 本編 BD

ハリー・ポッターと賢者の石 映像特典 BD

ハリー・ポッターと賢者の石 映像特典 DVD

ハリー・ポッターと秘密の部屋 本編 4K UHD

ハリー・ポッターと秘密の部屋 本編 BD

ハリー・ポッターと秘密の部屋 映像特典 BD

ハリー・ポッターと秘密の部屋 映像特典 DVD

ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 本編 4K UHD

ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 本編 BD

ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 映像特典 DVD

ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 映像特典 BD

ハリー・ポッターと炎のゴブレット 本編 4K UHD

ハリー・ポッターと炎のゴブレット 本編 BD

ハリー・ポッターと炎のゴブレット 映像特典 DVD

ハリー・ポッターと炎のゴブレット 映像特典 BD

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 本編 4K UHD

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 本編 BD

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 映像特典 BD

ハリー・ポッターと謎のプリンス 本編 4K UHD

ハリー・ポッターと謎のプリンス 本編 BD

ハリー・ポッターと謎のプリンス 映像特典 BD

ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 本編 4K UHD

ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 本編 BD

ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 映像特典 BD

ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 本編 3D

ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 本編 4K UHD

ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 本編 BD

ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 映像特典 BD

ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 本編 3D

ハリー・ポッター 映像特典 BD

ハリー・ポッター 日本オリジナル映像特典 BD

Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks of and (C) Warner Bros. Entertainment Inc.

Harry Potter Publishing Rights (C) J.K.R.(C) 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved

